Safra keseciğiniz karın bölgesinin hemen altında, karnınızın sağ tarafında küçük, armut şeklinde bir organdır. Safra kesesi, ince bağırsağınıza salgılanan safra denen bir sindirim sıvısını tutar. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen, oldukça ağrılı olabilen safra kesesi taşı nedir? Safra kesesi taşı nasıl oluşur? Belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte her yönüyle safra kesesi taşı...

Safra taşlarının ebatları, bir kum tanesinden bir golf topu büyüklüğüne kadar değişebilir. Bazı insanlarda sadece bir safra taşı görülürken, diğerlerinde ise aynı zamanda birçok safra taşı oluşabilir. Safra kesesi semptomları olan kişiler genellikle safra kesesi ameliyatı olurlar. Herhangi bir belirtiye neden olmayan safra taşları genellikle tedaviye ihtiyaç duymaz. Safra kesesi taşı nedir? Safra kesesi taşı nasıl oluşur? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde…

SAFRA KESESİ TAŞI NEDİR?

Safra kesesi veya safra kanallarında safra pigmentlerinden, kolesterol ve kalsiyum tuzlarından anormal olarak oluşan küçük, sert kristalli bir kitledir. Safra taşları şiddetli ağrıya ve safra kanalının tıkanmasına neden olabilir.

SAFRA TAŞI BELİRTİLERİ

Safra taşları hiçbir belirti veya semptom göstermeyebilir. Eğer safra taşı bir kanalda zedelenip tıkanıklığa yol açarsa, ortaya çıkan işaret ve semptomlar şunları içerebilir:

– Karnınızın sağ üst kısmında ani ve yoğunlaşan ağrı

– Göğsünüzün hemen altında, karnınızın ortasında ani ve çok şiddetli ağrı

– Omuzlar arasında sırt ağrısı

– Sağ omuzda ağrı

– Mide bulantısı ya da kusma

Aşağıdaki gibi ciddi bir safra taşı komplikasyonunun belirtilerini ve semptomlarını yaşarsanız dikkatli olun ve hemen bir doktora başvurun:

– Karın ağrısı o kadar yoğundur ki, oturamaz ya da rahat bir pozisyon bulamazsınız.

– Cildiniz ve gözlerinizdeki beyazlar sararır

– Titreme ile birlikte yüksek ateş görülür

SAFRA TAŞI TÜRLERİ

Safra kesesinde oluşabilecek safra taşının tipleri şunlardır:

– Kolesterol safra taşları

– Kolesterol safra taşı olarak adlandırılan en yaygın safra taşı tipi genellikle renklidir. Bu safra keseleri çoğunlukla çözünmemiş kolesterolden oluşur, ancak diğer bileşenleri de içerebilir.

– Pigment safra taşları

– Bu koyu kahverengi veya siyah taşlar, safra çok fazla bilirubin içerdiğinde oluşur.



SAFRA KESESİ TAŞI NASIL OLUŞUR?

Safra taşlarının oluşması ile ilgili bilgiler henüz net değildir. Taş oluşumu için olası sebeplerden bazıları şunlardır:

Safranın çok fazla kolesterol içermesi

Normalde, safranız karaciğeriniz tarafından atılan kolesterolü eritmek için yeterli kimyasal maddeler içerir. Fakat eğer karaciğeriniz safranın çözebildiğinden daha fazla kolesterol atıyorsa, fazla kolesterol kristallere ve en sonunda da taşa dönüşebilir.

Safra çok fazla bilirubin içerdiğinde

Bilirubin, vücudun kırmızı kan hücrelerini parçaladığı zaman üretilen bir kimyasaldır. Bazı durumlar karaciğerin; karaciğer sirozu, safra yolu enfeksiyonları ve bazı kan hastalıkları dahil olmak üzere çok fazla bilirubin üretmesine neden olur. Fazla bilirubin safra taşı oluşumuna katkıda bulunur.

Safra kesesinin yeteri kadar boşalmaması

Safra keseniz tamamen ya da sık sık boşalmazsa safra çok yoğunlaşabilir ve safra taşlarının oluşumuna sebebiyet verebilir.

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RİSK FAKTÖRLERİ

Safra taşı riskini artırabilecek faktörler şunlardır:

– Kadın olmak

– 40 yaşında veya daha büyük olmak

– Aşırı kilolu veya obez olmak

– Tembel olmak

– Hamile olmak

– Çok yağlı yemek

– Yüksek kolesterollü yemekler yemek

– Düşük lifli diyet yemekleri

– Ailede safra taşı hikayelerinin olması

– Diyabetli olmak

– Çok çabuk kilo vermek

– Oral kontraseptifler veya hormon tedavisi ilaçları gibi östrojen içeren ilaçlar kullanmak

– Karaciğer hastalığına sahip olmak

SAFRA KESESİ TAŞI TEDAVİSİ

Semptomlara neden olmayan safra taşı olan çoğu insanın hiçbir zaman tedaviye ihtiyacı olmayacaktır. Doktorunuz, belirtilerinize ve teşhis testlerinin sonuçlarına göre safra taşı tedavisinin gerekli olup olmadığını belirleyecektir.

Doktorunuz, sağ karın bölgesindeki ağrının artması gibi safra taşı komplikasyonlarının belirtileri konusunda uyanık olmanızı tavsiye edebilir. Gelecekte safra taşı belirtileri ve semptomları ortaya çıkarsa, tedavi gerekebilir.

Safra taşları için tedavi seçenekleri şunlardır:

Safra kesesini çıkarmak için ameliyat (kolesistektomi)

Safra kesesi taşı sıklıkla tekrarladığı için doktorunuz safra kesesini çıkarmak için ameliyat önerebilir. Safra keseniz alındıktan sonra safra, safra kesenizde depolanmaktan ziyade doğrudan karaciğerinizden ince bağırsağınıza akar.

Yaşamak için safra kesesine ihtiyacınız yoktur ve safra kesesinin alınması yiyecekleri sindirme yeteneğinizi etkilemez, ancak genellikle geçici olan diyareye (ishal) neden olabilir.

Safra taşlarını eriten ilaçlar

Ağızdan alınan ilaçlar safra taşlarını eritmeye yardımcı olabilir. Ancak, safra taşlarınızı bu şekilde çözmek için aylar veya yıllar süren bir tedavi gerekebilir ve tedavi durdurulursa safra taşlarının yeniden oluşması muhtemeldir.

Bazen ilaçlar işe yaramaz ve safra taşları için yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu tarz ilaçlar ameliyat olması sakıncalı olanlar için kullanılır.