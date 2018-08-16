Sağlık Bakanlığından ‘143 ilacın pasife alınmasına’ ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı 143 ilacın pasife alınması haberlerine ilişkin, "Pasife alınan ilaçların eşdeğerlerinin temininde ve geri ödemesinde herhangi sorun yoktur" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığınca, pasife alınan ilaçların piyasada birden fazla eş değerinin mevcut olduğu ve geri ödemesinde herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan, bazı basın yayın kuruluşlarında “Yerelleşme nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunun 143 ilacı pasife aldığı, bu ilaçların eş değerlerinin Medula sisteminde verilemediği” konusunda yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yerelleşme projesinin tüm ilaçlar için 2016’da başlatıldığı anımsatılan açıklamada, Türkiye’nin ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek bir altyapı ve kapasiteye sahip olduğu ve bu kapasitenin yüzde 70’inin kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilaçta yerelleşme projesi sonunda Türkiye’de üretilmesi öngörülen ilaç miktarının yaklaşık 6,1 milyar TL olduğu bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

“Şimdiye kadar yerelleşmeye konu olan ürün sayısı 577’dir. Bu 577 ithal üründen 413’ü yerelleşme programına dahil olmuş, 164’ü ise yerelleşme kapsamında yer almadığı için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesinde pasife alınmıştır.

Pasife alınan ürünlerin tümünün piyasada birden fazla eş değeri mevcuttur. Pasife alınan ilaçların eş değerlerinin temininde ve geri ödemesinde herhangi sorun yoktur. Sadece SGK Medula sisteminde bu ilaçların güncellenmesinin yapılması gerekmekte olup, konuyla ilgili çalışma sonlandırılmak üzeredir.”

AA