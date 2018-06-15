Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Sağlıklı Dünya Kupası Tavsiyeleri’

Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından “Sağlıklı Dünya Kupası Tavsiyeleri” verdi.

Dünya Kupası Moskova’daki Lujniki Stadyumu’nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynan ilk maç ile başladı. Sağlık Bakanlığı da sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam kapsamında resmi sosyal medya hesaplarından vatandaşlara Sağlıklı Dünya Kupası tavsiyelerinde bulundu.

Vatandaşlara maç heyecanına dalarak ekran karşısında sağlıksız besinler tüketilmemesi gerektiğini aktaran Bakanlık hesabı aynı zamanda ekran karşısında uzun süre oturmanın zararlarına değinerek “Maç aralarında dışarı çıkın, sağlığınız için #HerGün10BinAdım atın, obeziteden korunun” mesajını iletti.

Her gün 10 bin adım sloganı ile çeşitli etkinlikler düzenleyen Sağlık Bakanlığı, saha etkinliklerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden de gerçek zamanlı etkileşimler ile vatandaşlara sağlık önerilerinde bulunmaya devam ediyor.

İHA