Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde 55’e kadar azaltabiliyor

Sağlıklı beslenmenin, özellikle de vejetaryen beslenmenin, su tüketimini yüzde 55'e kadar azaltabildiği belirlendi.

“Nature Sustainability” dergisinde yayımlanan çalışmada, ister et tüketerek ister et yemeyi bırakarak sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmenin, yalnızca kişinin kendisi için değil aynı zamanda çevre için önemli olduğu vurgulandı. Çalışma, sağlıklı beslenmenin, üretilen ve tüketilen mal ve hizmetler için doğrudan ve dolaylı olarak ihtiyaç duyulan toplam su miktarını da azalttığını ortaya koydu.

İngiltere, Fransa ve Almanya’da yürütülen çalışmada araştırmacılar, sağlıklı beslenmenin bir “kazan-kazan durumu” olduğunu ve sağlıklı beslenmeyle gıdaların daha az su tüketerek üretilebileceğini belirtti.

Çalışmada et ile sağlıklı beslenmeye geçmenin su tüketimini yüzde 11-35, beslenme alışkanlığından eti tamamen çıkarmanın ise yüzde 35-55 oranında su tasarrufu sağlayacağına işaret edildi.

Pesketaryen (balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat diğer hayvanların etlerine yer verilmeyen) beslenme şekli de su tüketimini yüzde 33-35 azaltıyor.

Üç ülkede geniş bir şekilde benzerlik gösteren sonuçlar, Avrupa’da yaşayanların çok fazla kırmızı et, şeker ve yağ tüketme eğiliminde olduklarını, ancak yeterince meyve ve sebze yemediklerini ortaya koydu.

Çalışmada gıda üretiminde kullanılan su miktarına bakılarak yapıldı. Buna göre, hayvancılık meyve ve sebze üretimine oranla çok daha fazla su tüketimi gerektiriyor. Yağ ve şeker üretimi de büyük miktarda su kullanımıyla yapılıyor.

AA