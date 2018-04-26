‘Sağlıkta devrim’ kuyruğu

AKP hükümeti, “Sağlıkta, Cumhuriyet tarihinin en büyük devrimini gerçekleştirdik” diye övünürken, Çanakkale’nin Biga ilçesi Devlet Hastanesi önündeki muayene çilesi görüntüleri pes dedirtti.

Bir hasta yakınınca çekilen fotoğraflar, sosyal medyada paylaşıldı. Sağlıktaki çileyi yansıtan fotoğrafların altına, “Burası neresi biliyor musunuz? 2018 Türkiye'sinin de sağlıkta devrim yapmış ülkenin utanç tablosu. Allah bu millete bu zulmü görenlerden sorsun hesabını” yorumu yapıldı.

Devlet hastanelerindeki muayene ve tahlil kuyruklarının önlemesi için hayata geçirilen “Randevu” sistemi de Biga'da işe yaramadı. Polikliniklerin olduğu bölümde çekilen fotoğraflarda muayene olabilmek için insanların “balık istifi” gibi kuyrukta beklediği görülüyor.

ARAPÇA TABELALAR

Öte yandan, Suriyeli mültecilerin gelmesinden sonra, devlet hastanelerine de Arapça tabelalar asılmaya başlandı. Ankara Etlik'teki Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne konulan Arapça tabelalar dikkat çekti.

CHP'nin Doktor Milletvekili Ali Şeker, sağlık sisteminin çöktüğünü belirterek, “Bunun bedeli de sağlıklı sağlık hizmeti alamayan halk ile bozuk sistem arasında kalan sağlık çalışanlarına ödetildi” dedi. Şeker, sağlıkta büyük dönüşüm altında 15 yılda yapılan çalışmaların toplumun tamamını hasta ettiğini savundu.

CHP Edirne milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu da son 15 yılda sağlıkta getirilen dönüşüm programıyla birlikte sağlık sisteminin daha da kötüye gittiğini belirterek, “AKP'nin sağlıkta çağ atladık diye övündüğü dönüşüm programı yaz-boz tahtasına döndü” diye konuştu.