Sakın yememeniz gereken dünden kalan yemekler!

Yemek bir damak tadı olduğu kadar insan sağlığını da bire bir ilgilendirir. Hepimizin yaptığı şeydir; Çoğu zaman fazla gelen ve sonraki güne saklanan yemeklerin sağlıklı mı olup olmadığını düşünmeyiz. Hepsi sağlıksız değildir ama bazıları için hastalık riski söz konusudur. İşte bir gün sonrasına bırakıldığında sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek yemekleri haberimizden okuyabilirsiniz.

Yemek bir damak tadı olduğu kadar insan sağlığını da bire bir ilgilendirir. Hepimizin yaptığı şeydir; Çoğu zaman fazla gelen ve sonraki güne saklanan yemeklerin sağlıklı mı olup olmadığını düşünmeyiz. Hepsi sağlıksız değildir ama bazıları için hastalık riski söz konusudur. İşte bir gün sonrasına bırakıldığında sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek yemekleri haberimizden okuyabilirsiniz. Bakteriler oda sıcaklığında, yalnızca 20 dakikada sayılarını katlayabilirler. Ancak hastalık sebebi olabilecek bir şey yeme riskinizi azaltmak istiyorsanız eğer, bu yaygın suçluları tabaklarınızdan uzak tutun:

ARTAN ÇORBALAR VE KIZARTMALAR

Tembellik yapıp yediğiniz artık yemeklerde nihayetinde hastalıklara sebep olan zararlı sporlar oluşabilir.

ARTIK PİRİNÇ

Dünden kalan pilavınız, pirinç tarlalarından gelen ve piştikten sonra bile hayatta kalabilen toksin üreticisi Basilus cereus bakterilerine ev sahipliği yapıyor olabilir.

ÇİĞ FİLİZLER

Birçok gıda uzmanı, alfalfa gibi çiğ filizleri bırakın yemeyi, dokunmaktan bile kaçınırlar. Çünkü alfalfa filizleri, koliform gibi bakteriler ile kirlenebilir ve bu filizlerin büyümelerini sağlayan şartlar, bakteri gelişimini hızlandırır.

PATATES, TON BALIĞI, YUMURTA SALATASI

Stafilokok gibi bakteriler, şarküterilerin, pikniklerin ve açık büfelerin vazgeçilmezi nemli, el değen yiyeceklerde büyümeye bayılırlar. Bu yüzden taze görünmeyen oda sıcaklığındaki salatalardan uzak durmak en iyisidir.

HAMBURGER

Tek bir parça et, işlem sırasında kirlendiğinde, genelde yalnızca dış yüzeyi kirlenir ve bu kısım da genelde bakterilerin ölebileceği sıcaklıklarda pişirilir. Ancak kıymadan yapılan burgerler söz konusu olduğunda, iş değişir. Çünkü kıymada farklı hayvanların eti bulunur ve yüzey bakterileri burgerin az pişen kısımlarında hayatta kalacak şekilde dağılırlar. Şaşırtıcı bir şekilde, yiyebileceğiniz en güvenli burgerler, muhtemelen fast-food zincirlerinde yapılanlardır. Çünkü bu restoranlar, gıda kaynaklı hastalıkları minimuma indirgemek adına tasarlanan sistemler kullanırlar.

SERİ ÜRETİM YÖNTEMİ İLE HAZIRLANAN SİPARİŞ GIDALAR

Yiyeceğe ne kadar çok el değerse ve restorandaki hazırlık süreci ne kadar karmaşıksa, gıda kaynaklı hastalıkların oluşum ihtimali de o kadar artar.

PASTÖRİZE OLMAYAN SÜT ÜRÜNLERİ

Enfekte bir hayvanın ya da çevrenin sütü kirletebileceği birçok olasılık vardır. Pastörizasyon, bakterileri öldürür; ancak çiğ süt ve peynir, işlem görmediğinden risklidir.

ARTIK FIRINDA PATATES

Folyo kaplı patatesinizi fırından çıktıktan sonra iki saat içerisinde buzdolabına koymadığınız sürece, hava geçirmeyen folyo içerisinde yavaş soğutma, ciddi şekilde hastalanmanıza sebep olabilecek botülizm riski oluşturur.

ÇİĞ DOMATES

Domatesler, tarlalardan toplandıktan sonra boyutlarına ve renklerine göre ayrılmak üzere su tanklarına koyulurlar. Ve eğer bu su tankları kirliyse, domatesler suyu çeker ve nihayetinde bakterilerle dolarlar. Bakteri gelişimini minimuma indirmek adına domatesleri kestikten sonraki birkaç saat içerisinde buzdolabına koymalısınız.

KAVUN

Bakteriler, bir oturuşta nadiren bitirilen kavun gibi nemli gıdalara bayılırlar. Kavunu kesmek, tohumlarını ayıklamak, doğramak ve saklamak gerekir; dolayısıyla meyvenin enfekte olabileceği ve bakterilerin üreme şansı yakalayabilecekleri birçok fırsat vardır.

MARUL

Yere yakın, kirin ve kumun yapraklar arasında birikebileceği şekilde büyüyen marullar, manavlara gidene dek bir miktar bakteri kaparlar. Bakteriler, marulun çürük kısımlarına saklanarak yıkandıktan sonra dahi hayatta kalabilirler.

MAYDANOZ VE KİŞNİŞ

Taze otlar, çiftlik hayvanlarından ve topraktan bir takım nahoş şeyler kapabilirler. Ve küçük yaprakların kompleks yapıları ve sayıları, düzgün yıkamayı güçleştirebilir.

PASTÖRİZE OLMAYAN MEYVE SULARI

Bir adet meyve suyunda birkaç bin elma bulunabilir; eğer bunlardan iki ya da üçü kirlenmişse, presleme, küçük bir problemi büyütür ve nihayetinde hastalıklara yol açar.