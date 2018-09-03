Şarbon hastalığı nasıl bulaşıyor? Şarbon insandan insana bulaşır mı?

Ankara, Sivas ve son olarak da İstanbul'da ortaya çıkan şarbon hastalığı vatandaşları tedirgin ediyor. Toplum sağlığını tehdit eden hastalık et satışlarını etkilerken, uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyorlar.

Acıbadem Taksim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sezen Özkök, şarbonla ilgili 5 önemli uyarıda bulundu: İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI? Hasta hayvanlarda bulunan Bacillus anthracis sporlarının solunması yolu ile akciğer şarbonu, Bacillus anthracis sporlarının derimize temas etmesi ile deri şarbonu ve ağız yolu ile alınması ile gastrointestinal şarbon oluşmaktadır. İnsandan insana bulaşması çok çok nadir görülür. En sık deri şarbonu görülmektedir. Enfekte olmuş derinin gazlı bezle kapatılması, çıplak elle dokunulmaması, eldiven ve ellerinin sık sık yıkanması önemlidir. DENETİMLİ ET ALIN Denetimli etlerin alınması ve hasta hayvan etlerinin yenmemesi, çiğ et tüketiminden kaçınılması gerekmektedir. ÇİĞ ETE DİKKAT! Dış ortama oldukça dayanıklı bir mikroptur. Çiğ et tüketilmesinden kaçınılmalı ve etlerin iyi pişirilmesi gerekmektedir

Bacillus anthracis sporları 140 derecede 30 dakikada, 180 derecede 2 dakikada etkisiz hale gelmektedir. MUTLAKA ELDİVEN KULLANIN! Eldiven kullanılmalı ve eller sık sık yıkanmalıdır. SÜT DE RİSK GRUBUNDA Hasta hayvanın sütünün kullanımında bulaşma riski olabilir. İLGİLİ HABER Şarbon, kırmızı et satışlarını vurdu! İLGİLİ HABER Uzmanlardan şarbon açıklaması: Deri şarbonunda ölüm riski çok az İLGİLİ HABER İzmir İl Sağlık Müdürü'nden şarbon açıklaması