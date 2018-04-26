Seçtiğiniz renk, ruhsal durumunuzu anlatıyor

Fırat Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sevda Korkmaz, Renkler ve Dürtüsellik araştırmasının sonuçlarını aktardı. Bu çalışmada ilginç sonuçlarla karşılaştığını belirten Korkmaz, kişilerin tercih ettikleri renklerin, onların ruhsal durumları ile ilgili bilgi verdiğini aktardı. İşte o çalışmanın sonuçları...

Fırat Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sevda Korkmaz, renkler ve dürtüsellik üzerine yaptığı araştırmasını, sağlıklı kadın ve erkeklerle yaptı. Bu çalışmadan ilginç sonuçlar elde ettiğini belirten Korkmaz, anksiyete ve depresyon düzeyi yüksek olanların çoğunlukla hangi rengi tercih ettiğini açıkladı.

İnsanların renk tercihlerinin birbirinde farklı olduğunu belirten Doç. Dr. Sevda Korkmaz, “Zira renklerin ruhsal durum üzerinde bir takım etkiler oluşturduğunu bilmekteyiz. Yapılan tercihleri, ruhsal durum üzerindeki etkilerini farklı olmasından dolayı olabilir. Seçilen renkler aslında bilinç üstüne çıkmamış bir takım isteklerin ve yetersizliklerin ortaya çıkmasında ve etkili bir kişilik organizasyonun gelişmesinde de etkili olabilir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada ilginç sonuçlar elde ettik. Öncelikle sağlıklı katılımcılar üzerinde yapmış olduğumuzu belirtmek isterim. Bireylere renk skalasını gösterdik. İlk akıllarına gelen, en fazla tercih ettikleri ve favori renkleri bildirmelerini istedik. Çalışmamızın sonuçları gerçekten çok ilginç çıktı” dedi.

SİYAH RENGİ TERCİH EDENLER…

İnsanların duygusal durumuyla uyumlu olan renklerle bir araya geldiğinde daha rahat olduğunu aktaran Korkmaz, “Fakat uygunsuz renklerle bir araya geldiklerinde de huzursuz olduklarını gözlemledik. Çalışmada özellikle bireylerin sıkıntı, duygu ve dürtüsellik dediğimiz kişilik özelliklerini ölçen bir takım ölçekler uyguladık. Dürtüsellik aniden yapılan istenmeyen sonuçlara neden olan riskli olarak adlandırılan bir takım davranışlardır. Planlanmayan davranışlardır. Çalışmanın sonunda anksiyete düzeyleri yüksek olan bireylerin daha çok siyah rengi tercih ettiklerini belirledik. Siyah renk zaten karamsarlığın, hüznün ya da umutsuzluğun rengi olarak bilinmektedir” diye konuştu.

DEPRESYON DÜZEYİ YÜKSEKSE…

Depresyon düzeyleri yüksek olan bireylerin ise daha fazla gri rengi tercih ettiklerini gözlemlediklerini anlatan Korkmaz, “Genel olarak baktığımız zaman toplumda depresif bireyler kendileri açısından düşündüğümüz de negatif bir benlik algısına sahiptirler. Olumsuz bir bakış açısına sahiptirler. Dolayısıyla bu rengi tercih eden bireylerin olumsuz bir duygu durumu yansıttığı için gri rengi daha fazla tercih ettiğini söyleyebiliriz” dedi.

“İNTİHAR EDENLER, ÇOK UZUN SÜRE MOR RENKLİ NESNELERE BAKIYOR”

Dürtüsellik puanları en fazla olan bireylerin aslında sarı rengi tercih edenler olduğunu dile getiren Korkmaz, “Ama mavi rengi, mor rengi hatta siyah rengi tercih edenlerde de dürtüsellik puanları yüksek olduğunu belirledik. Mor renge genel olarak baktığımız zaman stres anlarını yansıtan bir renk olduğunu söyleye biliriz. Bu tarz filmler de daha çok seçilen nesneler mor renklerden oluşmaktadır. Hatta intihar eden bireylerin çok uzun süre mor renk içeren nesnelere baktığı da bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da mor rengi tercih eden bireylerin dürtüsellik puanlarının biraz daha yüksek olduğunu bulduk” şeklinde konuştu.

İHA