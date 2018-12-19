Gestasyonel diyabet taraması için kullanılan Şeker yükleme testi nedir? Şeker yükleme testi neden yapılır? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Hamilelik sırasında gebe bir kadının kan şekeri (şeker) seviyesini kontrol eden rutin bir test olan şeker yükleme testi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Şeker yükleme testi nedir? Şeker yükleme testi neden yapılır?

ŞEKER YÜKLEME TESTİ NEDİR?

Şeker yükleme testi vücudunuzun şekere (glikoz) tepkisini ölçer. Gebelik sırasında gestasyonel diyabet taraması için yapılır. Test genellikle hamileliğin 24. ve 28. haftaları arasında yapılır.

Şeker yükleme testi iki adımda yapılır. Öncelikle anne adayına yaklaşık 50 gram şeker içeren bir şurup içirilir. Ardından 1 saat sonra test tekrarlanır.

Şeker yükleme testi sonuçları, dekilitre başına miligram (mg / dL) veya litre / milimetre (mmol / L) olarak verilir

Kan şekeri seviyesinin 140 mg / dL (7.8 mmol / L) altında olması normal kabul edilir.

Kan şekeri seviyesi 140 mg / dL (7.8 mmol / L) veya daha yüksek olanlarda gestasyonel diyabet görülebilir.

Bazı klinikler veya laboratuarlar, gestasyonel diyabet için tarama yaparken 130 mg / dL (7.2 mmol / L) daha düşük bir eşik kullanırlar.

ŞEKER YÜKLEME TESTİ NEDEN YAPILIR?

Gestasyonel diyabet, hamilelik öncesi diyabet hastası olmayan gebe bir kadının gebeliğin sonucu olarak yüksek kan şekeri seviyelerine sahip olduğu zaman ortaya çıkar. Şeker yüklemesi, hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek gestasyonel diyabeti teşhis etmek için kullanılan bir kan testidir. Test, vücudun normal kan şekeri seviyesini koruma yeteneğini ölçer.

Gestasyonel diyabet herhangi bir belirti göstermeyebileceği için, tüm gebe kadınların hamileliğin 24. ve 28. haftaları arasında şeker yüklemesi ile kontrol edilmesi gerekir. Özellikle ailesinde diyabetli bireyler olan, hamilelikten önce diyabet sorunu bulunan, yüksek tansiyonu olanlar, aşırı kilolu olan kadınlar için risk daha büyüktür.