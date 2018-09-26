Ses kısıklığı nasıl geçer? Ses kısıklığının nedenleri ve tedavisi…

Seslerini yoğun olarak kullanmak zorunda kalanların en sık karşılaştığı problemlerden biridir ses kısıklığı. Özellikle sesin yoğun kullanıldığı iş alanlarında çalışanlar; öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, imamlar, seyyar satıcılar, televizyoncular, şarkıcılar, ses kısıklığından sıklıkla etkileniyor. Ses kısıklığının nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Ses kısıklığı sesinizin tam veya kısmi kaybını içeren bir durumdur. Bu durumda kişi; daha ince, daha kaba, çatallı, çabuk yorulan, sürekli kısılabilen, fısıltı şeklinde olan, hatta bazı enfeksiyonlarda hiç çıkmayan bir sese sahiptir.

Ses kısıklığı herkesin yaşamı boyunca zaman zaman yaşadığı ve çok da üzerinde durulmayan bir sağlık sorunudur. Bazen evde hazırlanan doğal tedavilerle geçiştirilmeye çalışılır. Ancak bu durum bazen çok ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Ses kısıklığı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik… Ses kısıklığı nedir? Ses kısıklığının nedenleri ve tedavisi…

SES KISIKLIĞININ NEDENLERİ?

Ses kısıklığı tipik olarak üst solunum yolundaki viral bir enfeksiyondan kaynaklanır. Bu duruma neden olabilecek, katkıda bulunabilecek veya kötüleştirebilecek diğer yaygın faktörler şunlardır:

– Boğaz reflüsü

– Sigara içmek

– Kafeinli ve alkollü içecekler içmek

– Çığlık atmak, uzun süre şarkı söylemek veya başka bir şekilde ses tellerini aşırı kullanmak

– Alerjiler

– Zehirli maddeleri solumak

– Aşırı öksürük

Ses kısıklığının bazı daha az yaygın nedenleri şunlardır:

– Ses tellerinde polipler (anormal büyüme)

– Boğaz, tiroid veya akciğer kanseri

– Bir tüpün sokulması gibi boğaza zarar veren

– Ses tellerinde kalınlaşma

– Tiroid bezinin kötü çalışması

– Art anevrizmaları

– Nörolojik Bozukluklar (Multipl Skleroz, Parkinson Hastalığı)

Doğal yaşlanma ile birlikte bile bir miktar ses kısıklığı ortaya çıkabilir.

İLGİLİ HABER Balgam neden olur? Balgam nasıl geçer? İşte tedavisi...

SES KISIKLIĞININ TEDAVİSİ

Ses kısıklığının tedavisi, ses kısıklığı yapan hastalığa göre değişir. Çünkü ses kısıklığı, bir hastalık değil, başka hastalıkların belirtisidir.

Bu nedenle tedavi, ses kısıklığına neden olan hastalıklar ayrı ayrı incelenmelidir. Ses kısıklığı tedavisinde aşağıdakilerden bazıları uygulanır:

– Ses teli iltihabı genel olarak ilaç ile tedavi edilir.

– Eğer ses kısıklığı tümöre bağlıysa ilgili organın tedavisi gerekir.

– Guatr ameliyatı sırasında bazen ses teli siniri kesilebilir. Bu durumda bazı sinir ve kas ameliyatları gerekebilir.

– Boğaz reflüsünden kaynaklanan ses kısıklığında hem ilaç tedavisi uygulanır, hem de hastaya beslenme başta olmak üzere bazı alışkanlıklarına dikkat etmesi önerilir.

– Eğer ses kısıklığı gırtlaktaki kötü huylu bir tümöre bağlıysa hasta ameliyatla tedavi edilir. Bu ameliyatta tümörün yaygınlığına göre gırtlağın bir kısmı veya tamamı çıkarılır. Ses fonksiyonu bu ameliyattan mutlaka etkilenir. Konuşma için bazı yardımcı yöntemler gerekebilir.

SES KISIKLIĞINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

Ses tellerini korumaya yardımcı olabilecek bazı önleme yöntemleri şunlardır:

Sigara bırakın ve sigara dumanından kaçının: Sigara dumanı, ses tellerinin ve gırtlağın tahriş olmasına neden olabilir ve boğazınızı kurutabilir.

Ellerinizi sık sık yıkayın: Ses kısıklığı genellikle viral solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanır. Ellerinizi yıkamak mikropların yayılmasını önlemeye yardımcı olur ve sizi sağlıklı tutar.

Bol bol su için: Günde en az 8 su bardağı su içmek, boğazdaki akışkan mukusu inceltir ve nemli tutar.

Kafeinli ve alkollü içecekler gibi vücudu dehidrate eden sıvılardan kaçının. Bunlar diüretik olarak çalıştığından su kaybetmenize neden olur.

Boğazınızı sürekli olarak temizlemeye çalışmayın ya da karşı koymaya çalışın. Bu, ses tellerinin iltihaplanmasını ve boğazınızdaki genel tahrişi arttırabilir.

Beslenmenize dikkat edin. Baharatlı yiyeceklerden ve alkolden kaçının.

Klimalardan uzak durun.

Tozlu ya da kimyasal kokuların olduğu alanları iyice havalandırın.

Evinizin havasını nemlendirin

Sesinizi uzun süreyle ve yüksek şiddette kullanmayın.

Ses kısıklığı olduğunda sesinizi dinlendirin.

Not: Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye olarak kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında bir hekime danışarak hareket etmekte fayda vardır…