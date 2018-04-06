Sinsi hastalık kolesterolü düşürmenin püf noktaları

Yüksek kolesterol, çağımızın en yaygın görülen hastalıkları arasında yer alır. Damar sertleşmesine yol açarak başta kalp ve beyin damarları olmak üzere tüm damarlarda yapısal bozulmalara sebep olur. Dolayısıyla kontrol altına alınması hayati önem taşır.

Vücudun yapı taşı olan hücrelerde, hücre zarında olan ve vücuda gerekli maddeler arasındaki kolesterol, kanda proteinlere bağlanarak tüm dokulara ulaştırılır. Vücudun ihtiyaç duyduğu kolesterolün yüzde 75'i karaciğerde üretilmektedir. Kalan kısmı tüketilen besinlerden alınır. Ancak vücuttaki kolesterol fazla olduğunda, damarlarda birikir. Bunlar zamanla plak oluşumlarına neden olur.

Sebepleri nelerdir?

Yüksek kolesterol hastalığının etiyolojisinde genetik faktörler ve çevresel faktörler bir arada rol oynar. Bazı bireyler genetik olarak kolesterol hastalığına yatkınlık taşısa da aslında kolesterolün temel nedeni yanlış ve dengesiz beslenmedir. Doğru ve dengeli bir beslenme planının uygulanması ve hayvansal kaynaklı besinlerin miktarının iyi ayarlanmasıyla kolesterol sorununun önüne geçmek mümkündür.

Nasıl belirti verir?

Kolesterol hastalığı genel olarak belirti vermeyen, daha çok rutin kan tahlillerinde ortaya çıkan bir durumdur. Fakat ileri durumlarda hastalar bazı belirtilerle karşılaşabilir. Bunlar arasında en yaygınları şu şekilde sıralanabilir:

– Halsizlik ve baş ağrısı

– Ksantom olarak da adlandırılan ciltteki sarı leke ve oluşumlar

– Göz çevresinde yağ bezeleri oluşumu

– İştah azalması

– Unutkanlık ve depresyon hali

– Bacaklarda yanma, uyuşma ve morarma

Ne yapmalısınız?

KolesterolÜ düşürmek için öncelikle hekim kontrolünden geçmek ve gerekli kan testleriyle diğer tetkikleri yaptırmak gerekir. Eğer gerekliyse hekimin önerdiği kolesterol düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Bunun yanı sıra doktor ve diyetisyenin önereceği beslenme planına uymak hastalığın seyrinde oldukça önemli rol oynar. Kolesterol hastalarının dikkat etmesi gereken kolesterol miktarını düşürmeye yardımcı bazı noktalar şu şekilde belirtilebilir:

– Diyette hayvansal kaynaklı besinler ve yağ miktarı minimuma indirilmelidir.

– Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan omega-3 bileşenlerini içeren balık, ceviz, semiz otu gibi besinlerin tüketimine önem verilmelidir.

– Kolesterol düşürücü ilaçlarla benzer etkiye sahip olan probiyotik ve prebiyotik besinler (yoğurt, ayran, kefir vb.) bol miktarda tüketilmelidir.

– Fiziksel aktivite miktarı artırılmalı, mümkünse düzenli şekilde spor yapılmalıdır.