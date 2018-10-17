‘Şirket çalışanları problemlerini saklamaya çalışıyor’

Çalışanların iş yerlerinde problemlerini saklamaya çalıştığını belirten Klinik Psikolog Hande Işın, bu davranışa sebep olarak iş ortamında yaşadıkları problemleri bir yabancıya aktarmakla ilgili kaygı yaşamanın gösterilebileceğini söyledi.

Her kurumun en önemli kaynağının çalışanları olduğunu belirten Klinik Psikolog Hande Işın, şirketlerde çalışanlara ve yöneticilere destek olan şirket psikologlarının günümüzde daha da önem kazandığının altını çizdi.

Şirket psikologlarını, şirketlerde çalışan ve üst düzey yönetici ekibe danışmanlık veren, şirketlere destek olan uzmanlar olarak tanımlayan Psikolog Hande Işın, “Şirket psikologlarının çalışma alanı genel olarak şirket çalışanlarıdır ve danışanlarına özel hayat, iş hayatı olmak üzere farklı konularda destek sağlar. Bunun dışında kuruma artı değer kazandırmak adına personel seçim politikaları, performans yönetimi, çalışanların tutumlarının değerlendirilmesi, performans yönetimi ve eğitim, kariyer gelişim politikalarının oluşturulması gibi konularda projeler üreterek kurumun üst düzey ekibine de destek olacak çalışmalar yapar.

KİŞİSEL KAYGILAR VERİMLİLİĞİ DÜŞÜRÜYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda, çalışanların %80'inin verimini hayat koşulları ve kişisel kaygıları düşürüyor. Kendi sıkıntılarıyla meşgul olan çalışanların psikolojik durumları işe konsantrasyonu zorlaştırıyor ve işe konsantrasyon sağlayamayan, özel hayatında sorun yaşayan kişilerin %15'i kendini güvende hissetmiyor.

Şirkette bulunan psikolog tarafından destek gören ve kaygılarından arınan çalışanlar, iş hayatında zamanını daha etkili bir şekilde yönetiyor ve şirkette değer gördüğünü hissediyor şirketin ileri gitmesini isteyerek şirketin büyümesini hızlandırıyor.

Şirket psikologları çalışanların işlerine tam odaklı olup tüm potansiyellerini ortaya koyarak üstün performans sergilemelerine yardımcı olur. Şirket tarafından sorunlarının önemsendiğini gören çalışanların ise iş tatmini ve kuruma bağımlılığı artmaktadır.

PROBLEMLERİNİ SAKLIYORLAR

Kişiler genellikle özel hayatlarında ya da iş ortamında yaşadıkları problemleri bir yabancıya aktarmakla ilgili kaygı yaşayabiliyorlar. Özellikle çalışanlar iş yerlerinde psikolojisini etkileyen durumları saklanması gereken bir olgu olarak değerlendiriyor.

Oysa ki psikoloji tabanlı destekten birey ve şirket her türlü fayda görür. Çalışanların ve yöneticilerin kaygılarından kurtulması ve rahatlıkla sorunlarını paylaşabilmesi için şirket psikoloğunun ofis dışında, dış kaynaklı bir danışmanın olması bu çekincelerin ortadan kalkamasında faydalı olabilir.” dedi.