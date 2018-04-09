Sistit nedir? İşte idrar torbası iltihabına dair merak ettikleriniz…

Tıp dilinde Sistit adı verilen idrar torbası iltihabı, kadınlarda çok daha fazla görülen bir hastalıktır. Yani bir kadın hayatı boyunca en az bir kere bu hastalığı yaşar. Çok sık karşılaşılan bir durum olmasa da erkeklerde de sistit görülebilir. Peki idrar torbası iltihabı(sistit) nedir? Kimler risk altında? Çocuklarda da görülebilen sistitten korunmak için neler yapılabilir? Hepsi bu haberde...

Enfeksiyon sonucu mesanenin yani idrar torbasının iltihaplanmasına sistit denir. Genellikle kadınlarda görülen sistit, Bakterinin idrar kesesine girmesi ve burada çoğalması hastalığın en yaygın nedenidir. Bazı ilaçlar, radyasyon, kimyasallar, kadınlarda doğum kontrol yöntemi olarak kullanılan diyafram, hamilelik sırasında hormon değişimleri, menopoz, idrar atımının yapılamaması (tıkanıklık, prostat bezinin büyümesi, böbrek taşı), uzun süreli idrar kesesi kateterleri sistite neden olabilir.

Hastalık büyüklerde olduğu gibi çocuklarda da meydana gelebilir. Ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. İltihap kurutulmadığında böbreklerde enfeksiyon böbrekler sıçrayabilir ve kalıcı hasar oluşabilir. Bir kadın yaşamı boyunca en az bir kez bu hastalığı yaşar.

İDRAR TORBASI İLTİHABININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– İdrar yaparken yanma, kesiklik ve sızlama.

– Sık idrara çıkma, sürekli idrar varmış hissi.

– Kasıklarda ve makatta ağrı.

– Terleme, ateş, yorgunluk, kusma, bulantı.

– İdrarda bulanıklık.

KİMLER RİSK ALTINDA?

– İdrar yollarında tıkanıklık veya tümörü olanlar.

– Hamileler.

– Şeker hastaları.

– İdrar sondası kullananlar.

– Yaşlılık ve felç geçirenler.

– Temizliğe ve hijyene dikkat etmeyenler.

– Çok eşli olanlar.

SİSTİTTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

– Tuvalette temizlik yaparken önden arkaya silmek gerekir.

– Temiz ve hijyenik tuvaletler kullanılmalıdır.

– Kesinlikle idrar tutulmamalıdır.

– Cinsel ilişki sonrası idrarınızı yapmaya çalışın(özellikle kadınlar)

– Anal ilişki kuruluyorsa kesinlikle temizliğe dikkat edilmelidir.

– Genital bölge sabunla yıkanmalı ve kuru tutulmalıdır. Naylon iç çamaşırı kullanılmamalıdır.

– Her gün çamaşırlar değiştirilmeli ve başkasının çamaşırı giyilmemelidir.

– Üretranızı ve idrar tobranızı tahriş edebilecek deodorant,pudra gibi ürünleri genital bölgenizde kullanmayın.

– Günlük mutlaka 1.5 litre su içilmelidir.

– Kahve, çay ve alkolden uzak durulmalıdır.

SİSTİT (İDRAR TORBASI İLTİHABI) TEDAVİSİ

İdrar torbası iltahıbının belirtileri görülmeye başladığında evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır.

– Karnınızın alt bölümüne ısı uygulayın. Bu bölgeye su torbası, ısıtıcı ped veya sıcak havlu koyarak ağrıların ve bu bölgedeki baskı hissinin azalmasını sağlayabilirsiniz.

– Bol bol sıvı tüketin. Kafein, alkol, narenciye suları tüketimini hastalığınız geçinceye kadar azaltın.

– Günlük 15-20 dakikalık oturma banyosu (sitz banyosu) belirtilerin azalmasına katkı sağlayacaktır.

– Evdeki tedaviler dışında doktorunuzun tavsiye edeceği ilaç tedavileri mevcuttur. Bakteri kaynaklı sistite antibiyotik tedavisi uygulanır. Kullanılacak antibiyotik hastanın durumuna, bakterinin türüne göre değişir. Genellikle 3-7 günlük antibiyotik tedavisi hastalığın tamamen iyileşmesinde yeterlidir.

– Ancak kadınlarda sistit tedavisinde, tek başına antibiyotik kullanımı yeteri kadar başarılı olamayabilir. Öncelikle kadınların yaşam tarzının da bu tedaviye uygun olması gerekir.

– Dar pantolon giyilmesi, pamuklu olmayan çamaşır giyilmesi gibi giyim tarzları da idrar kesesi iltihabı riskini arttırmaktadır.

– Cinsel ilişki sonrası hemen idrara çıkmak önemlidir.