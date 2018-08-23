Sivilce nasıl geçer? Sivilce neden olur?

Her yaştan kişilerde özellikle gençler ve genç erişkinlerde daha sık görülen sivilce ya da diğer ismi ile akne hakkında merak edilen her şey haberimizde... Sivilce nedir? Sivilce nedenleri ve tedavisi...

Kişilerde psikolojik problemler oluşturabilen bir cilt problemi olan sivilce nedir? Sivilcenin nedenleri ve tedavisi hakkında aradığınız detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

SİVİLCE (AKNE) NEDİR?

Özellikle yüz, omuz, sırt, boyun, göğüs ve üst kollarda lekeler ve sivilcelere neden olan kronik, inflamatuar bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle yağlı ciltlerde sıkça karşılaşılan sivilce problemi, gözeneklerin yağ ile tıkanması ve bu yağlar ile beslenen bakterilerin birikmesi nedeniyle meydana gelmektedir. Ciltteki gözeneklerin tıkanması sonucunda sivilce adı verilen iltihaplı kabarcıkların meydana gelir.

SİVİLCEYE NEDEN OLAN SEBEPLER

Sivilce, kıl folikülleri olarak bilinen derideki küçük delikler tıkandığında ortaya çıkar. Yağ bezleri cilt yüzeyinin yakınında bulunan küçük bezlerdir. Sebasöz bezler, cilt ve saçları kurumasını önlemek için saçları ve cildi yağlandırır. Bunu sebum diye adlandırılan yağlı bir madde üreterek yapmaktadır. Sivilce de bu bezler çok fazla sebum üretmeye başlarlar.

Aşırı sebum, ölü cilt hücreleriyle karışır ve her iki madde de follikülde tıkanmaya neden olur. Tıkanan follikül, cildin yüzeyine yakınsa bir siyah nokta oluşur. Deri üzerinde yaşayan normalde zararsız bakteri, papüller, püstüller, nodüller veya kistlere neden olan tıkanmış folikülleri kirletebilir ve enfekte edebilir. Bu şekilde sivilce oluşmaktadır.

Hormonal faktörler

Bir dizi faktör, akneyi tetikler, ancak ana nedenin, androjen seviyelerindeki artış olduğu düşünülmektedir. Androjen bir hormondur ve ergenlik başladığında yüğkselir. Kadınlarda östrojene dönüşür. Yükselen androjen seviyeleri, deri altındaki yağ bezlerinin büyümesine neden olur. Büyümüş bei daha fazla sebum üretir. Aşırı sebum gözeneklerdeki hücresel duvarları yıkarak bakterilerin büyümesine neden olabilir.

İlaçlar

Bazı ilaçların sivilce oluşumu arttırdığı bilinmektedir. Androjen, lityum, yüksek dozda B12 ve kortikosteroid içerikli ilaçlar bu gruptandır. Eğer bu tip ilaçlardan birini kullanıyor ve sivilce ya da akne sorunu yaşıyorsanız, doktorunuzla alternatif ilaçlar hakkında konuşabilirsiniz. Ancak asla ‘İlaç sivilce yapıyor.' diyerek kendi kendinize ilaç değiştirmeyin ya da tedavinizi yarıda kesmeyin.

Genetik faktörler

Bazı çalışmalar genetik faktörlerin riski artırabileceğini düşündürmektedir.

Diğer nedenler ise şunlardır:

– Androjen ve lityum içeren bazı ilaçlar

– Kozmetik ürünler

– Hormonal değişiklikler

– Duygusal stres

– Adet

– Bazı epilepsi önleyici ilaçlar,

– Düzenli olarak, kafa bandı veya sırt çantası gibi cilt alanına baskı uygulayan nesnelerin sık kullanımı.

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SİVİLCE TEDAVİSİ

Sivilce tedavisi, sivilcenin ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır. Sivilce tedavisinde düzelme belirtileri birkaç ay sürebilir. Sivilce (akne) mutlaka tedavi edilmesi gereken bir cilt hastalığıdır. Akne tedavisinde Retinoid denilen ilaçların krem ve ağızdan formları kullanılabilir. Cildin sebum dengesinin sağlanması için etkili cilt temizliği yapılmalıdır. Antibiyotiklerin de akne tedavisinde yeri vardır. Krem ve veya oral formu tercih edilebilir. Yağ bezlerinin aktivitesini baskılamak ve yeni komedon oluşumunu önlemek içinde ilaçlar geliştirilmiştir.

Hormonlara bağlı meydana gelen sivilce sorunlarında doğum kontrol hapları tercih edilebilir. Bu tür haplar sivilcelerin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Tedavi edilmeyen sivilce izlerinin giderilmesi için kimyasal peeling, mikrodermabrazyon, dermaroller ve lazer peeling kullanılabilir.

Bunun dışında;

– Cildin yumuşak bir sabunla yıkanması gerekir

– Cildi çok fazla kurutan sabunlardan, temizleyicilerden uzak durulmalıdır

– Cildinizi tahriş edecek giysilerden kaçınılmalıdır

– Sivilcelerle oynanmamalı, sıkılmamalı ve kaşınmamalıdır.