ABD'de yapılan bir araştırmada soğuk iklimde yaşayanlar alkol bağımlılığına daha yatkın oldukları tespit edildi.

Soğuk iklimde yaşayanların alkol bağımlılığına daha yatkın oldukları tespit edildi.

ABD’de yürütülen bir araştırmada, güneş ışığının az olduğu ve soğuk iklimlerde yaşayanların daha ılıman iklimlerde yaşayanlara göre alkol tüketimine daha meyilli oldukları belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Meteoroloji Örgütünün 193 ülkedeki verilerine dayandırılan araştırmada hava sıcaklığı, güneş ışığı ve alkol tüketimi arasında yakın ilişki bulunduğuna dikkat çekildi.

Pittsburgh Karaciğer Araştırma Merkezinden çalışmayı yürüten Ramon Bataller yaptığı açıklamada, dünya genelinde böyle bir çalışmanın ilk defa yapıldığını belirterek, “Daha az güneş ışığının olduğu soğuk bölgelerde yaşayanlar daha fazla alkol tüketiyor ve bu kişilerde siroz gelişme riski daha fazla oluyor.” ifadesini kullandı.

Bataller, kış aylarında alkollü içecek reklamlarına sınırlama getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Çalışmanın sonuçları “Hepatology” dergisinde yayımlandı.

AA