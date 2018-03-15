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Somali’de Recep Tayyip Erdoğan Yüksekokulu açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel doktoru olan Cevdet Erdöl’ün rektörlüğünü yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, üç ülkede sağlık meslek yüksekokulu açacak. Bu okullardan birinin Somali'nin başkenti Mogadişu’da açılacağı belirtilirken, okulun isminin Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olacağı açıklandı.

Veli TOPRAK
android-time 14:23 15 Mart 2018
Haberler Sağlık
Somali’de Recep Tayyip Erdoğan Yüksekokulu açılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel doktoru olan Cevdet Erdöl’ün rektörlüğünü yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, üç ülkede sağlık meslek yüksekokulu açacak. Bu okullardan birinin Somali'nin başkenti Mogadişu’da açılacağı belirtilirken, okulun isminin Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olacağı açıklandı.

Rektörlüğünü AKP'li eski milletvekili Cevdet Erdöl'ün yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yurt dışında üç ülkede sağlık meslek yüksekokulu açacak. Somali'de açılacak yüksekokul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyacak. Bakanlar kurulu kararına göre, Somali, Sudan ve Filipinler'de 3 ayrı okul faaliyete geçirilecek.

RİZE’DEN SONRA İKİNCİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da açılacak okulun ismi Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olacak. Böylece Cumhurbaşkanının adı ikinci defa yüksek bir okula verilecek. Halen Rize'de Erdoğan adına üniversite bulunuyor. Sudan’da ise Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Filipinler'de Banigsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

Son güncelleme: android-time 15:0515.03.2018
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