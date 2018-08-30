Son zamanların en yaygın krizi: PANiK ATAK

Psikiyatri Uzmanı Profesör Doktor Kemal Arıkan SÖZCÜ’ye konuştu. Ekonomideki belirsizlik psikolojimizi de bozdu. Stres faktörünün tetiklediği psikolojik sorunların başında ise panik atak geliyor. Bu sorun tedavi edilmezse başka hastalıklara da yol açabiliyor...

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kemal Arıkan, ekonomideki bozulmanın getirdiği “Ne olacağım” endişesinin psikolojik sorunları tetiklediğine dikkat çekti. Özellikle panik atak vakalarında ciddi artış gözlemlendiğini belirten Prof. Dr. Arıkan, “Stres faktörünün genetik altyapıyı tetiklemesi ile ortaya çıkan panik bozukluk ve ona bağlı panik atak, tedavi edilmesi gereken biyolojik bir hastalıktır” dedi ve bu konuda şunları söyledi…

ÖLÜM KORKUSU

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre antidepresan kullanımı son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Dolayısıyla bu oran bize psikolojik sorunlardaki artışın boyutlarını gösteriyor. Ancak psikiyatriyi ilgilendiren bu sorunların pek çoğunun aslında birer biyolojik hastalık olduğunu da unutmamak gerekiyor. Örneğin son dönemde sık rastladığımız panik atak, panik bozukluğun bir parçasıdır. Bir sendromdur. Panik atak sırasında çarpıntı, terleme, titreme, ölüm ya da delirme korkusu yaşanır. Vücutta böyle bir takım tehdit algıları hissedildiğinde bazı mekanizmalar harekete geçer.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ!

Eğer erken girişimde bulunursanız, yani iş büyümeden, panik atağın başlangıç evresinde tedaviye başlarsanız, o zaman kısa sürede ilacı sonlandırma şansınız mümkün. Aksi takdirde bu süreç yıllar sürebiliyor. 5 yıldan 10 yıla kadar ilaç kullanmak zorunda olan hastalar var ne yazık ki. Tedavi gören bir hasta eğer kendisini iyi hissettiği bir anda ilaçlarını kendi kendine keserse, 3-4 ay içerisinde hastalığın tekrarlama ihtimali de çok kuvvetli.

Cinsel isteksizliğe yol açar

Hastaların ilaçların yan etkileri konusunda da bilinçlenmeleri gerekiyor. Özellikle bilinçsiz antidepresan kullanımı, pek çok sorunu da beraberinde getirebiliyor. Cinsel istek azalması bu ilaçların en başta gelen yan etkilerinden biri. Kontrolsüz kullanıldığında bazı ilaçlar mani dediğimiz manik atak, hipo aktif ritim bozukluğu yapabiliyor. Karyotoksit olan bazı ilaçlar, kalpte sorunlara, hatta bazıları ciddi mortaliteyle (hastalığa bağlı ölüm) sonuçlanabilecek sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla hekimin denetiminde olmak gerekiyor.