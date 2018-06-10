Suni sancı kaçıncı haftada verilir? Suni sancı ile normal doğum nasıl olur?

Çoğu anne normal doğum yaparak bebek sahibi olmak istiyor. Fakat bu istek bazen çeşitli nedenlerle gerçekleşemiyor ve bebeğiniz bir türlü gelmek istemiyorsa bu durumda da tıp size “suni sancı” seçeneğini sunuyor. Peki nedir bu suni sancı? Merak edenler haberimizde tüm detayları öğrenebilir...

Annelik en kutsal görevlerden biridir. Hamile olan kadınlarda doğumun gerçekleşeceği zamanı beklemek en heyecanlı ve de bir ömür gibi sürdüğünü hissettiği özel bir andır. Tabi bebeği sabırsızlıkla bekleyen diğer aile bireyleri için de aynı durum söz konusudur. Bu bekleyişin sonunda bebeğin dünyaya gelmesi herhalde tarifi mümkün olamayan bir duygu yoğunluğudur. İşte bu özel anın geciktiği sürpriz anlar da olmuyor değil. Anne karnındaki bebek zamanını doldurduğu halde henüz doğmamış ise son çare olarak görülen bir uygulama var: Suni sancı. Peki bu suni sancı nedir? Hangi durumlarda uygulanır? İşte suni sancı ile doğum hakkında bilmeniz gerekenler…

SUNİ SANCI İLE DOĞUM HANGİ DURUMLARDA GERÇEKLEŞİR?

Suni sancı (İndüksiyon) her doğum yapan kadına uygulanmaz, bazı şartlar gerektirir. Bu şartlar şunlardır:

– Rahim içinde enfeksiyon tespit edilmesi,

– Gebelik süresinin 42. haftayı aşması,

– Gebenin kronik hastalıklarının olması,

– Gebelik zehirlenmesi,

– Nöbet geçirme durumu,

– Ölü Fetüs,

– Fetüste doğru gitmeyen bir şeylerin görülmesi,

– Suyun erken gelmesi,

– Kan uyuşmazlığından kaynaklanan gelişmeler,

– Rahimde miyom olması,

– Bebekte gelişim geriliği,

– Majör Konjenital Anomali.

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SUNİ SANCI NASIL UYGULANIR?

Normal sancı başladığında doğumdaki gelişmeler ve doğumun gidiş hattı bazı nedenlerle aksiliklerle karşılaşılması durumunda ya da evvelce bilinen nedenlerden dolayı suni sancı uygulanır. Uygulama aşamaları ise şöyle gelişmektedir:

– Suni sancı yöntemlerinden biri vajinaya rahim ağzını yumuşatacak bir ilaç konması ile olur.

– Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sabah veya akşam uygulanır. Uygulamayı izleyen bir kaç saat içerisinde doğum balayabilir. İlk gebeliklerde tek başına yeterli olmayabilir.

– Su kesesinin açılması yöntemi ile.

– İlacın kullanılmasından 8-10 saat geçmesine rağmen doğum başlamamışsa, bebeğin içinde bulunduğu su kesesinin doktor tarafından küçük bir iğne ile açması ile gerçekleştirilir.

– Rahim kasılmalarını başlatan ve arttıran oksitosin hormonunun verilmesi ile.

Suni sancı ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Hormonun serum içerisine katılarak anneye damar yolu ile verilmesi işlemidir. Bu işlem sonucu meydana gelen sancılar doğal doğum sancılarından çok daha güçlü ve sık olabilir.

HANGİ DURUMLARDA SUNİ SANCI UYGULANMAZ?

– Bebek rahim kasılmaları arasındaki oksijen azalmasına tahammül edemeyecek kadar sıkıntıdaysa,

– Bebeğin plasentası veya ona ait damarları aşağı yerleşimliyse, bebeğin kordonu vajinaya sarkmışsa,

– Bebek anne karnında, yan duruyorsa,

– Rahimde klasik sezaryen ya da miyom ameliyatı gibi kesi ve dikiş hikayesi varsa,

– Anne, doğum zamanı aktif genital uçuk geçiriyorsa,

– Rahmin ağzında miyom, kanser gibi, leğen kemiklerinde kaza, hastalık sonrası deformasyonlar gibi; bebeğin vajinadan çıkmasını engelleyecek durumlarda.