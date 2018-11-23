Tiroid boynun ön tarafında bulunan kelebek şeklinde bir bez olup vücutta çeşitli görevleri olan tiroid hormonlarını üretir. T3 ve T4 adı verilen hormonlar tiroid bezi tarafından salgılanır. Peki, T3-T4 tiroid fonksiyon testleri nedir? T3-T4 değerlerinin yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? İşte bilinmesi gerekenlerle ilgili tüm detaylar...

Kalp çarpıntısı, kilo kaybı, uyku problemleri, ellerde titreme, zayıflık gibi belirtilerin sebebinin araştırılmasında kullanılan T3-T4 tiroid fonksiyon testleri nedir? T3-T4 değerlerinin yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

T3 VE T4 TİROİD FONKSİYON TESTLERİ NEDİR?

Tiroid, 5 cm uzunluğunda 20 gr ağırlığında, boynun ön ve yanlarını saran kelebek şeklinde çift kanatlı bir iç salgı bezidir.Tiroid, endokrin sistemi oluşturan bezlerden biridir. Endokrin sistem bezleri hormon üretir, depolar ve onları kan dolaşımına salarlar. Hormonlar vücuda yayılır ve vücut hücrelerinin aktivitesini yönlendirir. Tiroid, iki tiroit hormonu triiodotironin (T3) ve tiroksin (T4) yapar. T3 aktif hormondur ve T4’den yapılır. Tiroid beziniz bu hormonları yeterince üretmezse kilo alma, enerji eksikliği ve depresyon gibi bulgular yaşayabilirsiniz. Bu duruma “hipotiroidi” denir.

Tiroid beziniz bu hormonlardan çok fazla üretirse kilo kaybı, yüksek anksiyete seviyeleri, titremeler ve kendinizi “çok iyi” hissetme duygusu yaşayabilirsiniz. Buna “hipertiroidi” denir.

Tiroid hormonları, metabolizmayı, beyin gelişimini, solunumu, kalp ve sinir sistemi fonksiyonlarını, vücut ısısını, kas gücünü, cilt kuruluğunu, menstruasyon döngülerini, ağırlığı ve kolesterol seviyelerini etkiler. Beyinde hipofiz bezi tarafından yapılan tiroit uyarıcı hormon (TSH), tiroit hormonu üretimini düzenler. Kandaki tiroid hormonu seviyeleri düşük olduğunda, hipofiz daha fazla TSH salgılar. Tiroid hormonu seviyeleri yüksek olduğunda, hipofiz TSH üretimini düşürür.

T3 TESTİ NORMAL DEĞERLERİ;

– Yetişkinlerde; 0.80-2.00 ng/mL arasında

– 12 ila 23 yaş aralığında; 0.82-2.13 ng/mL arasında

– 1 ila 14 yaş aralığında; 1.05-2.05 ng/mL arasında

Serbest T3: 2.60-4.80 pg/mL arasında

T4 TESTİ NORMAL DEĞERLERİ;

– Yetişkinlerde; 4-11.5 mcg/dL arasında

– Çocuklarda: 4-13.3 mcg/dL arasında

– Yeni doğanda:8-22.6 mcg/dL arasında

Serbest T4; 7-2.0 ng/dL arasındadır.

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YÜKSEK T3-T4 DEĞERLERİ NE ANLAMA GELİR?

– Tiroid bezinin fazla çalıştığını,

– Tiroid bezi az çalışan kişide tiroid ilacını fazla miktarda aldığını,

– Graves hastalığı, tiroidit veya guatr olduğunu gösterir.

DÜŞÜK T3-T4 DEĞERLERİ NE ANLAMA GELİR?

– Tiroid bezinin az çalıştığını

– Hipofiz bezi hastalıklarını,

– Tiroid bezi hasarını gösterir.

T3-T4 TESTİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

– Kortikosteroid, östrojen, progesteron ve doğum kontrol hapı gibi ilaçların kullanılması

– Aspirin, heparin veya varfarin gibi kanı sulandırıcı ilaçların kullanılması

– Fenitoin, karbamazepin gibi antikonvülsan ilaçların kullanılması

– Hamilelik

– Lityum kullanımı

– Tiroid hormonlarını taşıyan proteinlerini düzeylerinin değişmesi

– Karaciğer hastalıkları

– Sistemik hastalıklar

– Stres