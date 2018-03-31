Tadını bile unutabiliriz! Yakın gelecekte tükeneceği düşünülen 8 yiyecek ve içecek

Yakın gelecek için küresel ısınma sebebiyle sevilen yiyecek ve içeceklerin bir kısmı tehdit altında. İşte onlardan birkaçı...

Küresel ısınma iklim değişikliklerine neden oluyor. Bu nedenle günümüzde tüketilen pek çok yiyecek ve içecek yakın gelecekte bulunamayabilir. Bu yiyeceklerin, ham maddelerini veren ağaçların iklim değişikliği etkisiyle verimsiz kalmasından dolayı, herkes tarafından ulaşılabilir olmayacakları öngörülüyor. İşte iklim değişikliği nedeniyle gelecekte olmaması tahmin edilen lezzetlerden bazıları…

ÜZÜM

ABD’li şarap üreticileri mevsimler bu şekilde devam ederse yakın gelecekte üzüm ve şarap bulmanın imkânı olmayacağını belirtiyor.

MUZ

Muz, gelişmekte olan ülkelerde, kahvenin ardından ikincil ürün olarak üretiliyor. Üretimin zorlaşması sonucu kahvenin fiyatının artmasıyla, çiftçilerin muz üretiminden vazgeçmesi bekleniyor. Üstelik yüksek sıcaklıkların muz ağaçlarını zararlı bitki ve hayvanlara karşı daha dayanıksız hale getireceği belirtiliyor.

BALIK

Balıkların boyutları büyüdükçe oksijene olan ihtiyaçları artar. İklim dengesizliği ve çevre kirliliği gibi nedenler denizdeki oksijen oranını ciddi anlamda düşüreceği için balıklar oksijenin daha yoğun olduğu okyanuslara çekilecek. Bu nedenle gelecekte balık yemek de lüks haline gelecek.

BAL ARISI

Bal arıları iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek türlerin başında geliyor. Günümüzde bile ulaşılması bir hayli zor olan doğal bal, yakın zaman içinde vedalaşmak zorunda kalacağımız besinlerden biri olarak gösteriliyor.

KAHVE

Güney Amerika’da yetiştirilen kahve ağaçlarının da iklim değişikliğinden oldukça etkileneceği ön görülüyor. Bu nedenle en çok tercih edilen, en kaliteli kahve cinsi olarak bilinen Arabica kahvelerinin üretim sıkıntısına gireceği, ham maddenin giderek azalmasıyla kahve tüketiminin bir lükse dönüşeceği düşünülüyor.



YER FISTIĞI

Fıstık tarlalarından alınan verimin hızla düşmesiyle fıstık fiyatları yükselişe geçti. Tahminlere göre yakın gelecekte yer fıstığı üretilemeyecek.

ELMA

Elma ağaçlarından verim alabilmek için çok sert geçen soğuk kış mevsimleri gerekiyor. Ancak günümüzde kışlar neredeyse baharmış gibi geçtiği için ağaçlardan yeterli verim alınamıyor.

KAKAO

Çikolatanın ham maddesi olan kakaonun toplam küresel üretiminin yüzde 70'i Afrika’da gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklıklarının giderek artması, bölgede yetiştirilen kakao ağaçlarının verimini düşürüyor, hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Dünyanın en büyük çikolata üreticisinin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamaya göre yakın gelecekte dünyada çikolata olmayacak.