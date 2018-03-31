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Tadını bile unutabiliriz! Yakın gelecekte tükeneceği düşünülen 8 yiyecek ve içecek

Yakın gelecek için küresel ısınma sebebiyle sevilen yiyecek ve içeceklerin bir kısmı tehdit altında. İşte onlardan birkaçı...

android-time 21:07 31 Mart 2018
Haberler Sağlık
Tadını bile unutabiliriz! Yakın gelecekte tükeneceği düşünülen 8 yiyecek ve içecek
Yakın gelecek için küresel ısınma sebebiyle sevilen yiyecek ve içeceklerin bir kısmı tehdit altında. İşte onlardan birkaçı...

Küresel ısınma iklim değişikliklerine neden oluyor. Bu nedenle günümüzde tüketilen pek çok yiyecek ve içecek yakın gelecekte bulunamayabilir. Bu yiyeceklerin, ham maddelerini veren ağaçların iklim değişikliği etkisiyle verimsiz kalmasından dolayı, herkes tarafından ulaşılabilir olmayacakları öngörülüyor. İşte iklim değişikliği nedeniyle gelecekte olmaması tahmin edilen lezzetlerden bazıları…

ÜZÜM
ABD’li şarap üreticileri mevsimler bu şekilde devam ederse yakın gelecekte üzüm ve şarap bulmanın imkânı olmayacağını belirtiyor.

Üzüm: Bir sıcak bir soğuk geçen mevsimler üzüm asmalarını da kötü etkiliyor. ABD'li şarap üreticileri mevsimler bu şekilde devam ederse yakın gelecekte üzüm ve şarap bulmanın imkanı olmayacağını belirtiyor.

Üzüm: Bir sıcak bir soğuk geçen mevsimler üzüm asmalarını da kötü etkiliyor. ABD’li şarap üreticileri mevsimler bu şekilde devam ederse yakın gelecekte üzüm ve şarap bulmanın imkanı olmayacağını belirtiyor.

MUZ
Muz, gelişmekte olan ülkelerde, kahvenin ardından ikincil ürün olarak üretiliyor. Üretimin zorlaşması sonucu kahvenin fiyatının artmasıyla, çiftçilerin muz üretiminden vazgeçmesi bekleniyor. Üstelik yüksek sıcaklıkların muz ağaçlarını zararlı bitki ve hayvanlara karşı daha dayanıksız hale getireceği belirtiliyor.

Muz: Muzun kabuğunun çok değişmiş ve kahverengiye dönmüş olması içeriğindeki şeker oranının artıp besin değerinin düştüğü anlamına geliyor.

Muz: Muzun kabuğunun çok değişmiş ve kahverengiye dönmüş olması içeriğindeki şeker oranının artıp besin değerinin düştüğü anlamına geliyor.

BALIK
Balıkların boyutları büyüdükçe oksijene olan ihtiyaçları artar. İklim dengesizliği ve çevre kirliliği gibi nedenler denizdeki oksijen oranını ciddi anlamda düşüreceği için balıklar oksijenin daha yoğun olduğu okyanuslara çekilecek. Bu nedenle gelecekte balık yemek de lüks haline gelecek.

Balığı koklamak: Balığın taze olup olmadığı en kolay koklayarak anlaşılır. Bayat balık normal balık kokusundan farklı olarak asitli ve ekşi bir koku yayar.

Balığı koklamak: Balığın taze olup olmadığı en kolay koklayarak anlaşılır. Bayat balık normal balık kokusundan farklı olarak asitli ve ekşi bir koku yayar.

BAL ARISI
Bal arıları iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek türlerin başında geliyor. Günümüzde bile ulaşılması bir hayli zor olan doğal bal, yakın zaman içinde vedalaşmak zorunda kalacağımız besinlerden biri olarak gösteriliyor.

Bal: Buzdolabında saklanmaması gereken yiyecekler Buzdolabında saklanan bal kristalize hale gelir. Bu nedenle balı asla buzdolabına koymamanız gerekir.Balı özellikle oda sıcaklığında ve ağzı sıkı bir şekilde kapatılarak muhafaza etmek daha doğru.

Bal: Buzdolabında saklanmaması gereken yiyecekler Buzdolabında saklanan bal kristalize hale gelir. Bu nedenle balı asla buzdolabına koymamanız gerekir.Balı özellikle oda sıcaklığında ve ağzı sıkı bir şekilde kapatılarak muhafaza etmek daha doğru.

KAHVE
Güney Amerika’da yetiştirilen kahve ağaçlarının da iklim değişikliğinden oldukça etkileneceği ön görülüyor. Bu nedenle en çok tercih edilen, en kaliteli kahve cinsi olarak bilinen Arabica kahvelerinin üretim sıkıntısına gireceği, ham maddenin giderek azalmasıyla kahve tüketiminin bir lükse dönüşeceği düşünülüyor.

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YER FISTIĞI
Fıstık tarlalarından alınan verimin hızla düşmesiyle fıstık fiyatları yükselişe geçti. Tahminlere göre yakın gelecekte yer fıstığı üretilemeyecek.

Fındık, fıstık, badem: Her ne kadar göbekli adamın televizyon karşısındaki eğlenceliği gibi gözükse de fındıklar, fıstıklar ve bademler size hedefi 12'den vurduracak besinler. Hem cinsellik konusunda sağladıkları pozitif etki hem de karşı tarafı etkilemek için bu yemişlerden tüketmeniz doğru hamle olacaktır. Ancak kuruyemiş olarak tabir edilen bu gıdalar psikolojik olarak çok fazla çağrışım yapmadıkları için genelde göz ardı edilirler. Fiziksel etki: 5 üzerinden 4 Psikolojik etki: 5 üzerinden 3

Fındık, fıstık, badem: Her ne kadar göbekli adamın televizyon karşısındaki eğlenceliği gibi gözükse de fındıklar, fıstıklar ve bademler size hedefi 12’den vurduracak besinler. Hem cinsellik konusunda sağladıkları pozitif etki hem de karşı tarafı etkilemek için bu yemişlerden tüketmeniz doğru hamle olacaktır. Ancak kuruyemiş olarak tabir edilen bu gıdalar psikolojik olarak çok fazla çağrışım yapmadıkları için genelde göz ardı edilirler.
Fiziksel etki: 5 üzerinden 4
Psikolojik etki: 5 üzerinden 3

ELMA
Elma ağaçlarından verim alabilmek için çok sert geçen soğuk kış mevsimleri gerekiyor. Ancak günümüzde kışlar neredeyse baharmış gibi geçtiği için ağaçlardan yeterli verim alınamıyor.

Elma kabuğu: Kurumuş elma kabuklarından muhteşem bir kış çayı hazırlayabilirsiniz. Alüminyum gereçlerdeki lekeleri temizlemek için kullanabilirsiniz. 5-10 dakika yüzünüzde beklettiğinizde yorgunluğunuzu alır ve cildinizi tazeler.

Elma kabuğu: Kurumuş elma kabuklarından muhteşem bir kış çayı hazırlayabilirsiniz. Alüminyum gereçlerdeki lekeleri temizlemek için kullanabilirsiniz. 5-10 dakika yüzünüzde beklettiğinizde yorgunluğunuzu alır ve cildinizi tazeler.

KAKAO
Çikolatanın ham maddesi olan kakaonun toplam küresel üretiminin yüzde 70'i Afrika’da gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklıklarının giderek artması, bölgede yetiştirilen kakao ağaçlarının verimini düşürüyor, hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Dünyanın en büyük çikolata üreticisinin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamaya göre yakın gelecekte dünyada çikolata olmayacak.

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