Tai Chi düşme riskini azaltıyor

Tai Chi sporunun ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan düşme vakalarını azalttığı belirtildi

HealthDay News’in haberine göre araştırmacılar, Tai Chi egzersizlerinin, diğer akrobasi, kuvvet isteyen egzersizler ve denge

hareketlerine göre ilerleyen yaşlarda baş gösteren düşme vakalarını azalttığını açıkladı.

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda görevli Kerri Winters-Stone, “Tai Chi hareketlerinde vücudumuzun merkez noktasından dışarı çıkan hareketler yapıp tekrar o noktaya geliyoruz. Bu nedenle bu hareketler odaklanmayla bağlantılı. Tai Chai, yavaşça yapılan çoklu hareketler yaparken odaklanabilmeyi geliştirerek ileriki yaşlarda düşme riskini azaltıyor.” ifadelerini kullandı.

Winter-Stone, Tai Chi yapan bir kişinin düşerken, diğer kişilere göre daha hızlı bir refleks vererek düşmekten kurtulabileciğini belirtti.

Çin sporu olan Thai Chi ile hareketler yavaşça ve odaklanılarak yapılıyor.

100’den fazla kendine has hareketi olan Tai Chi ile vücudun enerjisini doğru kullanma, dengeyi sağlama ve konsantrasyonu artırma hedefleniyor.

AA