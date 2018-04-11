Tarantula ısırması nedir? Tarantula ısırdığında neler yapılmalı?

Dünya üzerinde yaklaşık 900 türü bulunan eklembacaklı grubuna dahil olan canlılardır. Oldukça sakin olan bu canlılar insanları çok nadir ısırırlar. Evcil olarak beslenen hayvanlar arasında da yer alan Tarantula ısırığı nedir? Tarantula hakkında bilgi edinmek isteyenler için haberimizi okumanız yeterli...

Tarantula ismi İtalya’nın Güney’indeki Taranto Limanı’ndan geliyor. Taranto’da yapılan tarantella dansının hareketlerindeki kontrolsüz sıçramalar ve kasılmalar, tarantula ısırdığında da insanların aynı tepkileri verdiği düşünüldüğünden bu canlılara tarantula isminin konulmasına neden olmuştur.

TARANTULA ISIRMASI NEDİR?

Tarantulalar oldukça sakin canlılardır ve çok nadir insanları ısırırlar. Savunma halinde ısırdıklarında, salgıladıkları zehirli sıvı ise bir arınınkinden daha az toksiktir. Yani öldürücü bir etkisi yoktur. Fakat, özellikle alerjik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar da çok hassas davranılması gereklidir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Örümceğin türüne göre çeşitlilik gösterir.

Genel örümcek sokması durumlarında;

Isırılan yerde şişlik, şiddetli yanma ve kaşınma, deride kırmızı kabarıklık ve deri döküntüleri görülür.

Daha ciddi durumlarda ise yukarıdaki belirtilere ilaveten;

Şiddetli ağrı, karın bölgesinde sertleşme, şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma, yüksek ateş, titreme nöbetleri, solunumun zorlaşması, terleme ve kramptır.

TARANTULA ISIRDIĞINDA NELER YAPMALI?

1970 ve sonrasında Kamboçya’da açlık ve kıtlığın artışından dolayı, alternatif besin kaynağı olarak ilk kez Tarantula’lar tüketilmeye başlanmış. 1990’larda ise dünya çapında da popüleritesi artarak temel besin kaynağı haline gelen tarantula ısırması, insan sağlığı açısından tehlikeli bir durum değildir ama yine de Tarantula’ların zehirli olmasından dolayı herhangi bir ısırılma durumunda ihmal edilmeden en kısa süre içerisinde bir doktora giderek kontrol edilmelidir.

Tarantula’ları yetişkin insanlar için çok büyük sorun teşkil etmese de bebekler, çocuklar ve yaşlılar için oldukça tehlikeli olduğundan böyle bir durumun yaşanması halinde daha hassas davranılması gereklidir.