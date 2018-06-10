Tarım ilaçları kanser ve kısırlık sebebidir

Prof. Dr. Canan Karatay, böyle dedi ve ekledi: “Tarım ilaçları ve GDO’lu yiyecekler bütün hormonları yok ediyor. Onun için bugün 20-30 yaşlarındaki erkek de kadın da kısır oluyor.

KARATAY DİYETİ'YLE GENÇ KAL UZUN YAŞA – 3 –

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 51 yıldır insanları sağlığına kavuşturmak için çalışıyor. Ona göre hekimlik, objesi insan olan bir sanat. Karatay, “Hekimliğe adım atanların ilk dersi ‘önce zarar verme' diye başlar. Esas olan sağlığımızı korumak, sağlıklı ve kaliteli yaşamaktır. Hekim, insana bütün olarak bakar ve onu hastalıklardan korur” diyor. Bugün Karatay'la sağlıklı beslenmenin yollarını konuşmaya devam ettik. İşte anlattıkları…

– Hocam ‘peki ne yiyeceğiz' sorumuz yarım kalmıştı…

Sağlıklı yağ, sağlıklı protein ve sağlıklı karbonhidrat dedik… Sağlıklı proteini biraz daha açalım. Şirden mayalı peynir, köy yumurtası, kuzu eti yağıyla beraber yenecek. Kelle paça çorbası içmeye devam.

– Kışın soğukta iyi gidiyor da yaz sıcağında pek tercih edilmez sanki hocam kelle paça…

Öyle bir içilir ki… Yazın içmen şart değil o zaman soğuk yoğurt çorbası yaparsın! Elazığ'da biz ayran aşı çorbası deriz. Dengeli olarak sağlıklı yağ, sağlıklı protein ve sağlıklı karbonhidrat vardır bu çorbada. Bizim en önemli yiyeceklerimizden biri olan cacığı bol bol yapıp yiyebilirsiniz. Salatalık koyarsın, zeytinyağı koyarsın, nane de koyarsın içine buz da atıp serin serin içersin. Bunlar asırlardan beri uygulanan şeyler. Ben zaten iki şeyi yapmayın diyorum onun dışında her şeyi rahatlıkla yiyebilirsiniz diyorum. Doyuncaya kadar yiyin diyorum. Mevsiminde ne varsa onu yiyin diyorum. Oturup da ocak ayında patlıcan yemeyin diyorum.

– Domatesin mevsimi geliyor…

Ama tarla domatesi daha tam çıkmadı. Güneyde belki. Ağustostan itibaren domates yenir. Biz kışın domates yemeyiz. Ben eylül, ekimde bol ve ucuz olduğu zaman en doğalında 90 kilo domates alırım. Konserve yapar onu kullanırız. Bilsem bir tane getirirdim yanımda. Menemen yaparız mis gibi hakiki domatesle.

– Konserve için de oksitleniyor ve zehirlenmelere neden oluyor denildi…

Bilen de konuşuyor bilmeyen de. Pastörize olduktan sonra kapağı açılmadıktan sonra bir şey olmuyor. Pastörize nasıl yapılır okursunuz yaparsınız, dolabınızın raflarına dizersiniz. Kapağını açtıktan sonra da buzdolabında saklarsınız. Biz domates çorbası yaparız sıklıkla. Yemeklere katarız. Uyduruk domateslerle değil gerçek domatesle. Bakın tarım ilaçları kanser ve kısırlık sebebidir. Onun için bugün 20-30 yaşlarındaki erkek de kadın da kısır oluyor. Tarım ilaçları ve GDO'lu yiyecekler bütün hormonları yok ediyor.

Kasabınıza soracaksınız et nereden geliyor diye

– Peki siz yaz mevsiminde mutfağınıza neler alıyorsunuz?

Ben pazara gittiğimde yeşillik mutlaka alırım. Şimdi büyük turplar bitti ama küçükleri var. Kuru soğan, ıspanak, havuç, semizotu önemli. Semizotunu bolca yoğurtlayıp yeriz. Yeri gelmişken ben senelerdir evde kendi yoğurdumu yaparım. Amerika'da da 12 sene kendi yoğurdumu yaptım. Et var tabii ki. Köfte var evde. Tam yağlı köftelik kıyma alırım. Yıllardır tanıdığımız kasabımız var. Eti Biga'dan geliyor. Kasabınıza da soracaksınız et nereden geliyor diye. Kasabımıza güveniriz katkısız kasap sucuğu alırız, yumurtayla yaparız. Biz tavuk yemeyiz. Ev tarhanasını köylülerden alırız. Şirden mayalı peynir alırız. Elazığ'daki akrabalarımdan çok güzel Elazığ tulumu gelir. Onları yeriz. Katkı olmayacak.

Kışın yürürüm yazın da hem yüzer hem yürürüm

– Spor yapıyor musunuz?

Kışın yürüyorum yazın hem yürüyor hem yüzüyorum. Yürüme en sağlıklı spordur. İnsan vücudu yürümeye programlanmıştır. Deli danalar gibi koşmaya değil. Kilo vermek amacıyla yapılan, aşırı spor ve aşırı yüklenme insülin direncini artırır. Onun için sakin sakin yürüyün diyorum ama sporcular için konuşmuyorum onlar ayrı.

– Tatilde nasıl vakit geçiyorsunuz?

Her yaz eşimle gittiğimiz yer bellidir. Bodrum'da bir devre mülkümüz var. Güneş doğmadan suya girerim. Doğanın en güzel olduğu zamandır, kuşlarla balıklarla birlikte olabilmek için… Yazın ben oradayken güneş beni görmeden doğmaz. Temmuzdan ekim ayına kadar oradayım. Robinson hayatı yaşıyorum. Dışarı çıkmayız. Yürüyüşler yapar yüzeriz. Kitaplarımın hepsisini orada yazmışımdır.

Düşük glisemik indeksli yiyecekler tüket

– Glisemik indeksin önemi nedir?

Eğer kilo vermek istiyorsanız, yemeklerinizi azaltmadan, daha iyi beslenmek istiyorsanız, şimdiye kadar uyguladığınız diyetler aç, halsiz bırakıyorsa düşük glisemik indeksli (Gİ) besinler yemeniz gerekir. Düşük Gİ yiyecekler uzun süre tokluk hissi verirler ve uzun süre enerji sağlarlar. Bu nedenle sağlıklı şekilde kilo verilir, verilen kilolar birkaç ay sonra geri alınmaz. Şeker hastalarının kan şeker kontrolü daha sağlıklı şekilde sağlanır. Şeker hastalarının aşırı kilo almaları önlenmiş olur.

– Hangi yiyeceklerin Gİ'si düşük?

Düşük glisemik indeksli yiyeceklerimizin listesi şöyle:

PROTEİN GRUBU VE SAĞLIKLI YAĞLAR: Gİ 100 üzerinden sıfıra yakındır: Etler, balıklar, yumurta, yoğurt, süt, ayran. Köy tereyağı, soğuk sıkım zeytin yağı, hayvansal katı yağlar, balık yağı.

SEBZELER: Lahana, karnabahar, brokoli, enginar, kereviz, patlıcan, biber, kabak, salatalık, domates, marul, kıvırcık, kuru soğan, taze fasulye, bakla, börülce, ıspanak, turp, yer elması ve havuç.

BAKLAGİLER: Kuru fasulye, bakla, barbunya, mercimek (her türlüsü), nohut, börülce…

TAZE MEYVELER: Kiraz, vişne, erik (her türlüsü), greyfurt, şeftali, elma, armut, çilek, böğürtlen, karadut, portakal.

KURUYEMİŞLER: Kavrulmamış yerfıstığı, ceviz, kavrulmamış fındık ve Antep Fıstığı, çekirdekli siyah kuru üzüm, günkurusu kayısı ve mürdüm eriği.

Kalori hesabı yok artık o tarih oldu

– Karatay Diyeti yaz kış uygulanabiliyor mu?

Tabii ki… Karatay Diyeti'nde amaç sadece insanları zayıflatmak değil, vücudun kalıcı olarak sağlığına kavuşmasını sağlamaktır. Kilo problemi olan insanlarda öncelikle insülin ve leptin direncini kırmak, ardından sağlıklı beslenme ve yaşam biçimini yerleştirmektir.

– Bu diyetin olmazsa olmazları neler?

Karatay Diyeti ile önce vücudun kilo alması, yani yağların birikmesi önlenir. Daha sonra durağanlık devresi olur. Ondan sonra da yağlar yakılarak kalıcı olarak kilo verilir. Karatay Diyeti uygulamaya başladıktan sonra yediklerimiz bizi acıktırmıyorsa bu iyileşmenin ilk belirtisidir. İlk gün ve haftalarda hemen herkes farkı hisseder. Sonraysa ortalama altı aya kadar sonuç alınabilir. Ancak önemli bir hastalığı olanlarda iki seneye kadar süren takipler vardır. Bu nedenle sabretmek gerekir. Karatay Diyeti birdenbire hızlı değil, dengeli bir şekilde ve kalıcı olarak kilo vermeyi sağlar. Az az sık yemeği değil, günde 2-3 öğün yemeyi öneriyorum ve öğünler arasında en az 4-5 saat geçmeli. Kalori hesabı yok o tarih oldu artık. Yediğiniz her şey doğal ve mevsiminde olmalıdır. Doyuncaya kadar yemelisiniz. Eğer kilo vermek ve aşırı yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız akşam yemeğimizi en geç saat 19.00 ya da 20.00'de bitirmiş olmanız gerek. Düşük glisemik indeksli yiyecekler mutfaklara girmeli.

YARIN: BİR HAFTALIK ÖRNEK KARATAY MÖNÜSÜ