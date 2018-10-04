Telomer boyundaki değişimler kanser açısından gösterge olabilir

Her DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalar olan telomerlerin boyundaki değişimlerin, kanser açısından biyo-gösterge olabileceği bildirildi.

Şinhua’nın haberine göre, ABD’de Northwestern Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde yaklaşık 800 kişinin telomer boyları 13 yıl süresince takip edildi.

Bilim adamları, araştırmanın sonunda kanser teşhisi konulan 135 katılımcının telomer boylarının çok daha hızlı kısaldığını, bazı kanser hastalarında telomerlerin 15 yıl daha yaşlı göründüğünü tespit etti.

Araştırmada ayrıca kanserli katılımcılarda telomerlerde kısalmanın, teşhis konulmadan 3 ila 4 yıl önce durduğu, diğer grupta ise kısalmanın normal seyrinde sürdüğü gözlendi.

Kromozomların hücre bölünmesi sırasında zarar görmesini önleyen telomerlerin boyu yaşlandıkça kısalıyor.

Beslenme, sigara, böcek ilaçlarına maruz kalma, hava kirliliği ve ağır metaller gibi çevresel faktörlerin kısalmaya etki ettiği belirtiliyor.

AA