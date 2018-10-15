Tetanozun nedenleri, belirtileri ve tedavisi… Tetanos neden olur? oub2

Sporlu bir basil olan Clostridium tetani adlı bakterinin neden olduğu Tetanos hastalığı nedir? Tetanos hastalığının belirtileri ve tedavi yolları hakkında öğrenmek istediğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

Halk arasında kazıklı humma olarak da bilinen tetanos aşı koruması olmadığı takdirde ölümcül olabilen bakteriyel bir hastalıktır. Tetanos nedir? Tetanosun nedenleri, belirtileri ve tedavisi… Tetanos hakkında merak ettikleriniz tüm detayları ile haberimizde…

TETANOS NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Doktorunuz, kas sertliği ve ağrılı spazmlar gibi tetanos belirtilerini kontrol etmek için fiziksel muayene yapacaktır. Diğer birçok hastalığın aksine tetanoz genellikle laboratuvar testleri ile teşhis edilmez. Ancak, benzer semptomları olan hastalıkları dışlamak için doktorunuz laboratuar testleri isteyebilir. Bunlar arasında beyin iltihabı, beyin ve omuriliği etkileyen bir bakteriyel enfeksiyon veya beyin şişliklerine neden olan viral bir enfeksiyon olan kuduz vardır. Doktorunuz ayrıca, tetanoz teşhisini aşılama takvimine koyacaktır.

TETANOS HASTALIĞININ KOMPLİKASYONLARI

– Solunum yetmezliği

– Boğulma

– Kalp krizi

– Düşük tansiyon

– Yüksek tansiyon

– Zatürree

Bunların dışında; hastalarda respiratuar distres, atelektazi, aspirasyon pnömonisi, venöz tromboz, pulmoner emboli, vertebra veya uzun kemiklerde kırıklar, primer yara enfeksiyonu, dekübit ülserleri, nozokomiyal enfeksiyonlar, akut peptik ülser, rabdomiyoliz, myozitls ossificans circumscripta gelişebilir.

TETANOS NEDİR?

Tetanos, Clostridium tetani denen bakterinin neden olduğu ciddi bir enfeksiyondur. Bu bakteri, kaslarda sertliğe yol açan, beyin ve sinir sistemini etkileyen bir toksin üretir. Clostridium tetani sporları bir yaraya girerse nörotoksin kas hareketini kontrol eden sinirlere müdahale eder.

Enfeksiyon ciddi kas spazmlarına, ciddi solunum güçlüklerine ve sonuçta ölüme neden olabilir. Tetanosa karşı en iyi korunma yolu aşı olmaktır. Temel aşılamanın en az 10 yıl % 95 koruyuculuğu vardır.



TETANOS BELİRTİLERİ

Tetanos belirtileri genellikle ilk enfeksiyondan yaklaşık 7 ila 10 gün sonra ortaya çıkar. Ancak, bu 4 gün ila 3 hafta arasında da değişebilir, ve bazı durumlarda ise aylar sürebilir. Belirtilerin geç ortaya çıkması enfeksiyonun ciddi olduğuna işaret eder. Tetanos insandan insana bulaşmaz.

Kas semptomları spazm ve kas sertliğini içerir. Sertlik genellikle çene kasları ile başlar. Kasılma sırasında çeneyi kontrol eden kaslar serttir ve çene kilitlenir. Ayrıca göğüs, boyun, sırt ve karın kaslarında da kasılmalar olabilir.

Kasılmalar solunumla ilgili kasları etkilediğinde ortaya solunumla ilgili problemler çıkar.

Diğer tetanos belirtileri şu şekildedir:

– İdrar kaçırma

– Yüksek tansiyon

– Ateşlenme

– Terleme

– Çene krampları

– Baş ağrısı

– Ağzı açmada zorlanma ve açamama

– Kalp atış hızında yükselme

– Anormal kalp ritmi

– Solunum alırken zorlanmalar

– Bütün vücutta ağrılı kas tutulmaları

– İstem dışı ağrılı kasılmalar

– Mide kasılmaları

– Yutkunma problemleri

– Salya akması

– Boyun ve çenede oluşan kas kasılmaları