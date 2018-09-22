Tırnağına bak hastalığını öğren

Dermatoloji Uzmanı Dr. Eylem Acar, “Tırnaklardaki renk ve şekil değişiklikleri, diyabetten kalbe sirozdan böbrek hastalıklarına kadar birçok hastalığın habercisi olabilir” dedi. İşte anlattıkları:

Eylem ACAR

Beau çizgileri: Tırnakta ortaya çıkan enine çöküntülerdir. Tırnağın büyümesini etkileyecek kadar şiddetli bir hastalığa bağlı olarak birden fazla tırnakta veya tüm tırnaklarda ortaya çıkar. Çeşitli enfeksiyonlar, ilaçlar, otoimmün hastalıklara işaret edebilir.

Beyaz bantlar: Karaciğer sirozu, kronik konjestif kalp yetmezliği, yetişkin başlangıçlı diyabette görülebilir. Tırnağın serbest kenarında görülen beyazlık siroz, tırnağın dip kısmındaki beyazlık ise kronik böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir.

Sarı tırnak sendromu: El-ayak tırnakları sert, kıvrık, sarı-yeşil görünüm alabilir. Lenfödem ve plevral problemlerle birlikte tanımlanmıştır.

Çomak parmak: Tırnağın eğimindeki artış ve etrafındaki yumuşak dokudaki kalınlaşma ile ortaya çıkar. En sık kronik akciğer, kalp, karaciğer veya tiroid hastalıklarında görülür.

Kaşık tırnak: Tırnak plağının kaşık şeklini almasıdır. Demir eksikliğinde çok görülür. Çocuklarda özellikle ayak başparmak tırnağında görülebilir. Mantar enfeksiyonu, diyabet, lupus, tiroid hastalıklarında da görülebilir.

Melanonişi: Uzunlamasına koyu renkli çizgilenmelerle karakterizedir. Addison hastalığı, AIDS, hipertriodi, folik asit eksikliği, B12 vitamini eksikliği, Cushing sendromunda görülebilir.

Tırnak mantarı: Şeker hastalığı ve bağışıklık sisteminin zayıflaması mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Mantar sporları, banyo, yüzme sırasında kullanılan havlu, mayo, terlik ve şezlong gibi eşyalarda uzun süre yaşar. Yüzme havuzu, duş, sauna, fitness salonları ve soyunma

odaları da riskli alanlardır.