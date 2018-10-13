Tırnak batması nasıl geçer? İşte tırnak batması tedavisi hakkında merak edilenler…

Tırnak batması, tırnağın keskin tarafının, tırnağın sonundaki ya da yan kısmındaki deriye gömülmesi ile oluşan ve acı veren durumdur. Peki tırnak batması neden olur? Tırnak batması nasıl tedavi edilir? Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atmanız yeterli…

El ve ayaklarda oluşan tırnak batmaları ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. Tırnak batması neden olur? Tırnak batması tedavisi gibi konular bu dertten muzdarip olanlar için merak ediliyor. Oldukça ağrılı ve acı veren bir durum olan tırnak batması, aynı zamanda iltihaba neden olur. İltihaplı tırnak batmasının tedavi edilmemesi durumunda ilerleyebilir ve cerrahi müdahale gerekebilir.

Tırnak batması, el ve ayak tırnaklarında sık rastlanılan can sıkan bir durumdur. Tırnağın keskin tarafının tırnağın sonundaki ya da yanındaki deriye gömülmesi sonucunda tırnak batması meydana gelir.

TIRNAK BATMASI NASIL GEÇER?

Eğer tırnak batmasının erken safhasındaysanız, evde uygulayacağınız tedavi yöntemleri ile cerrahi müdahaleye gerek kalmadan iyileştirici ve enfeksiyonu önleyici olma konusunda başarılı olabilir.

Ayağınızı sıcak suda günde 4 kez bekletin. Ayağınızı bekleteceğiniz suya sabun, tuz ya da antibakteriyel ilaçlar eklemenize gerek yoktur.

İltihaplanmış bölge de dahil olmak üzere ayağınızı günde 2 kez sabunlu suyla iyice yıkayın. Günün geri kalan kısmında ayağınızın temiz ve kuru kalmasına özen gösterin.

Yüksek topuklu ayakkabılar ya da dar kalıplı sıkı ayakkabılar giymekten uzak durun. Tırnak batması geçene kadar sandalet gibi rahat ve açık ayakkabılar giymeyi değerlendirebilirsiniz.

Deriye batmakta olan tırnağın köşesini kaldırmaya çalışın. Tırnak ile deri arasına bir parça pamuk sararak sağlam duracak şekilde yerleştirin.

Aralarında boşluk olması gerekmektedir. Bu acı veren bir işlem olmasına rağmen evde tedavinin en önemli kısmıdır. Ayağınızı sıcak suda beklettikten hemen sonra araya koyduğunuz pamuğu biraz daha ileriye itin ve pamuğu her gün değiştirin. 7-15 gün içinde tırnağınız büyüyecek ve batma problemi geçecektir.

Bu aşamalarda bölgenin acımasına yönelik ağrı kesici kullanabilirsiniz.

3 gün boyunca düzenli olarak uyguladığınız bu yöntemer işe yaramadıysa bir doktora görünmenizde fayda vardır.

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TIRNAK BATMASININ NEDENLERİ

Rahatsız ve sıkan ayakkabılar; tırnak batmasının en büyük nedenlerinden biri ayağı hem rahatsız eden hem de ayak tırnak şeklini bozan sıkı, topuklu, sivri uçlu ayakkabılardır. Bunun için ayak tırnağınızı sıkıştırmayacak ön tarafı rahat ayakkabılar giymeniz önerilir.

Yanlış tırnak kesimi; tırnakların yuvarlak ve gömük şekilde derin kesilmesi, aynı şekilde tırnağın deri altına doğru büyümesine neden olur. .

Pedikür; Yanlış uygulanan ve alelade yerlerde yapılan pedikür, tırnağın enfeksiyon kapmasına ve sonrasında batık yaşanmasına neden olur.

Yaralanmalar; tırnağın darbe alması ve zedelenmesi sonucu da tırnak batması görülür. Özellikle futbol oynayanların ve koşucuların sıklıkla karşılaştığı bir durumdur.

Genetik durum; eğer ailede tırnak batığı problemiyle yaşayan kşi/kişiler varsa, siz de tırnak batması sorunu ile karşılaşabilirsiniz

Enfeksiyon; tırnakta bulunan mantar vb. enfeksiyonlar tırnak yapısının kalınlaşması ve genişlemesi sonucu batık görülmesine neden olabilir.

Kemik yapısı; kimi insanların tırnakları normalden daha yuvarlak ya da tırnak kemiği normalden daha çıkık olabilmektedir. Bu da tırnak batmasına sebep olmaktadır.

TIRNAK BATMASININ TEDAVİSİ

Tırnak batması problemi karşısında en çok tercih edilen tedavi yöntemi “3TO tel yöntemi”dir. Ayak sağlığı bakım merkezlerinde uzmanlar tarafından uygulanan bu yöntem ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilir. Bu yöntem ile yatağı bozulmuş ve yan kısımlardan ete gömülmüş olan tırnak, özel titanyum tellerle askıya alınır ve ortadan sıkıştırılarak yukarı kaldırılır. Askıya alınan tırnağın büyümesi sürekli olarak kontrol edilir ve düzenli periyotlarla tel değiştirilir.

İhmal edilmiş ve ilerlemiş tırnak batmalarında cerrahi müdahale gerekebilir. Enfeksiyon oluşmuş vakalarda röntgen ile iltihabın yayılma derecesi belirlenir. Bu sayede iltihabın kemiğe gelip gelmediğine bakılır. Ayrıca tetanoz aşınız üzerinden 5 yıl geçmiş ise aşınız yenilenir. Lokal anestezi altında yapılan işlemde öncelikle tırnağın üst kısmında oluşan doku temizlenir. Daha sonra tırnak batmasının tekrarlamasını önlemek adına kimyasal ilaçlar yardımıyla bölgedeki bazı hücreler öldürülür. Operasyon sonrasında bölge düzenli olarak kontrol edilir ve pansuman yapılır.