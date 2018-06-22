Tırnakta beyaz lekeler neden olur? Lökoniki nedir?

Tırnakta nokta halinde, çizgi halinde veya tamamen kaplayacak kadar geniş bir alanda olabilen ve tıp dilinde karşılığı "lökoniki" olan beyaz lekeler neden olur? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Tırnaklarda oluşan beyaz lekelerin neden oluştuğu hakkında çoğunlukla yanlış bilgiye sahibiz. Potasyum, demir veya vitamin eksikliğinden kaynaklandığı zannedilen beyaz lekelerin gerçekte neden oluştuğunu haberimizi okuyarak anlayabilirsiniz…

TIRNAKTA LEYAZ LEKE (LÖKONİKİ) NEDİR?

Lökoniki, parmaklarımızda veya tırnaklarımızda oluşan beyaz noktalara ve çizgilere verilen isimdir. Çok yaygın olan bir sorun olmasına rağmen tamamen zararsızdır. Bazı insanlarda tırnaklardaki beyazlık nokta şeklinde küçük küçük olurken bazılarında ise kısa veya uzun çizgiler ile bütün bir tırnağı kaplayabilir. En büyük sebebi tırnak yatağının zarar görmesidir. Bu da tırnağınızı bir yere vurmanız veya çarpmanız sonucu ortaya çıkar. Tırnaktaki beyazlıklar bazı ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.

İşte bu hastalıklardan sadece bir kaçı:

– Tırnak mantarları, kansızlık, kalsiyum eksikliği.

– Tırnak batmaları, bazı ilaçların yan etkileri.

– Tırnak içi enfeksiyon, tiroit hormon yetersizliği (hipotroidizm).

– Tırnak ucu deformasyon başlangıcı, keratin hormonu yetersizliği.

TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKELERİN NEDENLERİ

Alerjik tepki

Ojeler, besleyici yağlar, oje sökücüler ve tırnağa temas eden diğer kozmetik ürünler alerjiye ve tırnakta beyaz lekeye neden olabilir.

Protein eksikliği

Tırnakta beyaz leke yatay şeritler halinde ise protein eksikliğisöz konusu demektir. Bu şeritler tırnakta değil tırnak yatağında olduğu için tırnakla birlikte uzamazlar. Beyaz leke, tırnağınızı diğer elinizle sıktığınızda kayboluyorsa protein eksikliğidir. Protein alınca hemen geçer.

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Mineral eksikliği

Mineral veya vitamin eksikliğinde tırnaklarda beyaz noktalar oluşabilir. Tırnaklardaki beyaz noktaların çıkmasının en büyük etkeni çinko ve kalsiyum eksikliğidir. Kalsiyum eksikliği ile tırnakta beyaz lekeler oluştuğu söylense bile, bu durum bilimsel olarak ispatlanmamıştır.

Tırnak yaralanmaları

Tırnak köküne alınan darbeler, tırnaklarda beyaz lekelere neden olabilir. Sık olarak manikür yaptırmak da başlıca nedenlerden biridir.

Tırnak mantarı

Tırnak mantarı sarı beyaz lekeler ile başlar. Bu lekeler zamanla tırnağa yayılır ve tırnak kalınlaşır.

Başka rahatsızlıklar

Karaciğer hastalıkları, siroz ve hepatit tırnaklarda beyaz lekelere neden olur. Böbrek hastalıkları, tırnaklarda beyaz ve pembe lekelere neden olur. Böbrek yetmezliğinde tırnaklar komple beyaz olabilir. Anemi kaynaklı tırnaklarda lekelenmeler oluşabilir.

TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKELERDEN KURTULMANIN YOLLARI

Lökonikinin henüz bir tedavisi bulunmamaktadır. Tırnaklarınızdaki lekelerden kurtulmanın sadece bir yolu var, o da kesmek ya da törpülemek için tırnağınızın uzamasını beklemek.

Bu süreç içinde tırnaklarınızdaki beyaz çizgilerden rahatsızsanız oje sürebilir ya da eldiven takabilirsiniz.

Beyaz lekeler tırnağınızı kapladığında ve opak bir ton oluştuğu zaman bir dermatoloğa görünmenizde fayda var; çünkü bu tırnak matriksinizde kalıcı bir problemin habercisi olabilir.

Eğer tırnağınızdaki bu beyaz lekelerden rahatsız oluyorsanız:

– Tırnaklarınızı temiz tutun ve nemlendirin.

– Oje yaptıktan sonra bakım yaparken daha yumuşak yapın.

– Tırnaklarınıza tekrar oje sürmeden önce en az bir gün bekleyin.

– Temizlik yaparken (bulaşık, banyo, mutfak temizliği gibi) mutlaka eldiven kullanın.

– Kütikül ve dipleri dahil, tırnaklarınıza iyi bakın.

– Buğday tohumu, badem, fıstık, nohut fasulye ve kuru meyveler gibi çinko bakımından zengin yiyecekler tüketin.

– Havuç, balkabağı ve şeftali gibi besinlerden günlük A vitamini ihtiyacınızı karşılayın.

– Demir içeriği bol olan tavuk ciğeri, et, kuruyemiş, yulaf gibi gıdalar tüketin.

– C vitamini içeren portakal, greyfurt gibi meyveler tüketin. Taze sıkılmış portakal suyu için.