Sağlık kontrollerinde veya şeker hastası olan kişilerin tedavi takiplerinde yapılan tokluk kan şekeri nedir? Tokluk kan şekerinin yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Kalp hastalıklarına yakalanma riski, beyin kanaması, yüksek tansiyona yakalanma ihtimali gibi tehlikeli zararları olan tokluk kan şekeri hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Tokluk kan şekeri nedir? Tokluk kan şekerinin yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

TOKLUK KAN ŞEKERİ NEDİR?

Tokluk kan şekeri, kişi yemek yedikten yaklaşık 2 saat sonrasında kan şekeri seviyesidir. Kişinin tokluk kan şekerini ölçmek için test yapılır ve kandaki şeker seviyesi tespit edilir. Kişinin tokluk kan şekeri düzeyi, şeker hastalığı riskinin belirlenmesi açısından, açlık kan şekeri seviyesi kadar önemlidir.

Kişi yemeğe başladıktan tam iki saat sonra ölçülen tokluk kan şekerinin 80 – 140 mg/dl arasında olması normla kabul edilir. Şeker yükleme işlemiyle ölçülen tokluk kan şekeri değerinin 140 mg/dl'nin altında olması beklenir.

TOKLUK KAN ŞEKERİ YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Test sonucunda tokluk kan şekeri 200 mg/dl'nin üzerinde çıkması şeker hastalığı varlığına işarettir. Tokluk kan şekerinin 14 – 199 mg/dl arasında ölçülmesi ise gizli şeker hastalığına işaret eder.

TOKLUK KAN ŞEKERİ YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

– Ağızda kuruluk

– Normalden daha çok su içme isteği

– Sık sık idrara çıkma

– Sürekli açlık hissi, kısa süreli açlık durumlarında sinirlilik

– Geçmeyen yorgunluk, bitkinlik, halsizlik

– Zaman zaman görme kaybı, bulanık görme

TOKLUK KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Yapılan tokluk kan şekeri testinde ölçülen değerinin 50 mg/dl'nin altında olması tokluk kan şekeri düşüklüğü olarak ifade edilir. Hipoglisemi olarak da adlandırılan bu durumda kişinin kan şekeri çok düşüktür. Kişinin açlık ve tokluk hipoglisemi değerleri ayrı olur.

TOKLUK KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ

– Titreme

– Aşırı sinirlilik, gerginlik, asabiyet

– Duygu durumu bozukluğu, kaygılı bir ruh hali

– Aniden üşüme ve terleme

– Dalgınlık, konsantrasyon bozukluğu

– Bilinç işlevlerinde yavaşlama

– Nabzın yükselmesi

– Sık baş dönmesi

– Aniden acıkma

– Sıklıkla mide bulantısı

– Görme sorunları ve görmede bulanıklık

– Dilde ve dudakta uyuşma, karıncalanma hissi

– Şiddetli baş ağrısı

– Uykuda kabuslar görme ve ağlama krizleri