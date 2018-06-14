Topa kafa atmak tehlikeli mi?

Aileler dikkat! Çocuğunuz futbol oynarken sağlığından olmasın. The Telegraph gazetesinde yayınlanan habere göre sürekli topa kafayla vurmak beyinde ciddi hasarlara neden oluyor. İşte sizler için derlediğimiz haberin detayları.

Haber/Elvan Avcı

Profesyonel futbolcuların vurduğu toplar ortalama olarak 90 kilometre hızla giderken bu hız çocuklarda ortalama olarak saatte 35 kilometre. Çocuğunuzun bu hızda giden bir topa kafa atması sizi endişelendirmeli, çünkü travmatik beyin hasarlarına yol açıyor. Sadece çocuklar için değil büyükler için de uzmanlar ‘aman dikkat!’ diyor.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Hamit Aytar topa kafa ile vurmanın hafıza kayıplarına yol açtığını belirtti.

Kafa travmaları çocuklarda en sık hangi dönemlerde görülür?

Topa kafa vuruşu yapmak düşük enerjili hafif bir travma da olsa, aslında bir kafa travması demek. Kafa travmalarının büyük kısmı ilk dört yaşta hareketlenme ve yeni yürüme, denge kurma becerileri gelişirken görüldüğü gibi 14-24 yaş arasında çok sık görülüyor. Bu grupta görülmesinin en önemli nedenleri arasında trafik kazaları, düşmeler ve spor yaralanmaları sayılabilir.

Peki topa kafa ile vurmak çocuk için önemli bir travma sayılabilir mi?

Bu soruya çoğu zaman ‘hayır’ demekle birlikte topun gelme hızı, eylemin sürekli yapılması, çocuğun kafa ile vurmaya yeterince hazırlıklı olmaması gibi nedenlerle kafa ile vuruş bazen önemli bir travmanın oluşmasına da yol açabilir. Konuyu şöyle açıklayabiliriz;

Topa kafa vurulması aslında planlı, çocuğun hazırlıklı olduğu, gövdesini, özellikle boyun kaslarını buna uygun kullandığı bir eylem. Bu nedenle top darbesi hafif bir travma. Ancak tespit edilmiş ki bu küçük travmalar tekrarlandıkça, ki bunu damla damla akan bir suyun aktığı yerdeki taşı bir müddet sonra inceltmesi gibi düşünebiliriz, beyin sinir hücrelerinde, hatta aksonlar olarak isimlendirdiğimiz sinir hücreleri arası iletim yollarında yıpranma ve düzensizliklere yol açarak zamanla sorunları da beraberinde getirebiliyor.

“GEÇİCİ HAFIZA KAYBINA SEBEP OLABİLİR!”

Bir de darbe anında oluşan, ciddi boyuta da ulaşabilen Konkuzyo olarak isimlendirilen bir travmatik beyin hasarı tablosu var. Bu terim aslında bildiğimiz şekliyle beyin sarsıntısı. Konkuzyo tablosu, minör kafa travmalarının bir bulgusu olup BT veya MR tetkikinde hiçbir bulgu olmamasına rağmen çocukta beyin fonksiyonlarında muhtemelen iletim yollarındaki bir düzensizlik – hasara bağlı olarak geçici kayba neden olabiliyor.

Beyinde topa ilk vurulduğunda topun hızı yüksek ise, erişkine göre de gövde ve boyun olarak narin, zayıf bir birey olduğu da göz önüne alınırsa darbe ciddi etki bile yapabiliyor. Topa vuruş anındaki darbe etkisiyle kısa süreli geriye dönük ya da ileri dönük geçici anlık hafıza kaybı, sersemlik, algı bozukluğu gibi kısa süreli beyin sarsıntısı bulgularına yani konkuzyo tablosuna rastlanılabiliyor. Şiddetli gelen topa üstelik iyi hazırlanılmadan yapılan bir kafa vuruşu düşük bir ihtimal olsa da zaman zaman bu soruna neden olabiliyor.

RİSK DÜŞÜK AMA VAR

Genelde ise planlı ve kontrollü bir eylem olarak topa kafa vurma masum bir eylem gibi görünüyor ve o anda hafif baş ağrısı dışında sorun çıkartmıyor. Ancak tekrar tekrar topa kafa ile vuran, hatta aktif spor yapan çocuklarda bu tekrarlayan minör travmalar hafıza kayıplarına da yol açma riski taşıyor.

Çocuklar arasındaki müsabaka ya da oyunlarda topun hızı 30-35km/saat iken erişkinlerde bu hız 80-100km/saat'lere kadar çıktığı göz önüne alınırsa yetişkin sporcuların da sürekli topa kafa vuruyor olmasından kaynaklanan düşük de olsa bazı riskleri bulunuyor. Ancak bu risklerin hali hazırda bilimsel verilerle kanıtlanmış olmadığının da altını çizmek isterim.