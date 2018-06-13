Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) nedir? Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtileri ve tedavi yolları…

Her üç kişiden biri, hayatlarının belli bir evresinde, travmatik bir olaya maruz kalır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu TSSB bunlardan % 10-15’ini etkilemektedir. Bununla birlikte çoğu kişi Travma Sonrası Stres Bozukluğu TSSB yaşasa bile, bu konuda bir yardım almamıştır. Peki Travma Sonrası Stres Bozukluğu nedir? Travma Sonrası Stres Bozukluğunun belirtileri ve tedavi yolları nelerdir?

Yaşamsal tehdit içeren, kayıp ve yaralanmalar, deprem, sel, kasırga, tecavüz, istismar, cinsel taciz, kazalar, kronik ve ölümcül hastalıklar gibi yaşamın sürekliliğini sekteye uğratan ve kişilerin, dünyaya, kendisine ve diğerlerine ilişkin temel inançlarının sarsılmasına yol açan durumlarda ortaya çıkan stres tepkileri, anormal bir duruma verilen normal tepkiler olarak tanımlanır. Bunlar travmatik olayın hemen ardından görülebilecek beklenen tepkilerdir. Bu tepkiler devam ediyor, etkisini arttırarak kendini gösteriyorsa ve kişinin hayatındaki işlevselliğini bozuyorsa Travma Sonrası Stres Bozukluğu ortaya çıkar. Travma sonrası stres bozukluğu hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

TRAVMA SONRASI STES BOZUKLUĞU NEDİR?

Kişinin ruhsal ve bedensel varlığını sarsan inciten yaralayan her türlü olaya travma denir. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ise, bazı insanların savaş, doğal afet, araba kazası veya cinsel saldırı gibi yaşamı tehdit eden bir olayı deneyimledikten veya bunlara şahit olduktan sonra gelişen bir zihinsel sağlık sorunudur.

Bu tür olaylardan sonra kötü hatıraları anımsamak, hala yaşıyor gibi hissetmek veya uyumakta zorluk çekmeniz normaldir. İşe gitmek, okula gitmek ya da insanlarla vakit geçirmek gibi normal günlük aktiviteler yapmak zor olabilir. Ancak çoğu insan birkaç hafta veya ay sonra kendini daha iyi hissetmeye başlar.

Eğer birkaç aydan uzun sürdüyse ve hala belirtileriniz varsa, travma sonrası stres bozukluğunuz olabilir. Bazı insanlar için, TSSB belirtileri ilerleyen zamanlarda da ortaya çıkabilir.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri genellikle travmatik olaydan hemen sonra başlar, ancak aylar veya yıllar sonra bile ortaya çıkmayabilir. Semptomlar dört haftadan uzun sürerse, işinize ya da ev hayatınıza etki ediyorsa travma sonrası stres bozukluğunuz olabilir. Travma sonrası stres bozukluğunun dört tip belirtisi vardır, ancak her insanda farklı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bunlar;

– Yeniden deneyimleme (Flashback).

– Travmatik olayın istenmeyen anılarını zihinden uzaklaştıramama, kabuslar, olayı hatırlatan unsurlara karşı şiddetli reaksiyon ve travmatik olayı tüm fiziksel semptomlarıyla birlikte yeniden deneyimleme süreçlerini kapsar. Buna flashback denir.

– Hissizlik evresi.

– Yaşadığınız travmatik olayı hatırlamanıza neden olan durumlardan veya insanlardan kaçınmaya çalışabilirsiniz. Hatta olay hakkında konuşmaktan veya düşünmekten de kaçınabilirsiniz.

– Olumsuz inanç ve duygulara sahip olmak.

– Kendiniz ve başkaları hakkında düşünme şekliniz travma nedeniyle değişebilir. Suçluluk veya utanç hissedebilirsiniz. Veya, zevk aldığınız aktivitelere karşı ilginiz azalabilir. Dünyanın tehlikeli olduğunu kimseye güvenemeyeceğinizi hissedebilirsiniz.

– Aşırı tepkisellik (hyperarousal).

– Travma yaşayan kişinin tüm fizyolojik fonksiyonlarının yoğun bir şekilde uyarıldığı, yaşanan saldırının psikolojik etkilerini en şiddetli olarak hissettiği ve bu etkilerden kurtulamadığı evre olarak tanımlanır. Aşırı uyarılma evresinde en sık görülen belirtiler; odaklanmakta ve uykuya dalmakta güçlük, irkilme, huzursuzluk, öfke, endişe, panik ve potansiyel tehlikelere karşı aşırı uyarılma olarak sıralanabilir.

İLGİLİ HABER Majör depresif bozukluk belirtileri nelerdir? Depresyon tedavisi...

NASIL TEDAVİ EDİLİR?Tedavi sürecinde, kişinin ihtiyaçları da göz önüne alınarak farklı yöntemler uygulanabilir. Kişiyi süreç ve tedavinin seyri hakkında bilgilendirmek önemlidir. TSSB'da ilaç tedavisi ve psikoterapi birlikte götürülebilir. Psikoterapötik tedaviler arasında etkili olduğu gösterilen tedavi türü olarak bilişsel-davranışçı terapiler ön plana çıkmaktadır. Bilişsel davranışçı tedavilerde yeniden yapılandırma, kaygı yönetimi eğitimi ve terapisini de içeren bir TSSB tedavi programı uygulanmaktadır.Bunun yanında EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) yaklaşımı da travma tedavisinde faydalı görünmektedir.

İLGİLİ HABER Sosyal Anksiyete Bozukluğu nedir? İşte sosyal fobi belirtileri ve tedavisi

İLGİLİ HABER Obsesif Kompolsif Bozukluk nedir? İşte nedenleri, belirtileri ve tedavisi