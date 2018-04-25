Tüp bebekte hormon tedavisi gebelik şansını yüzde 50 artırıyor

Prag'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, daha önce iki kez başarısız tüp bebek tedavisi görmüş olan kadınlarda, hormon tedavisinin üçüncü denemede gebelik şansını artırdığını açıkladı.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, tüp bebek tedavisi gören ve başarısız olan anne adaylarına umut olacak yeni bir gelişme hakkında bilgiler verdi:

“Prag'da daha önce başarısız tüp bebek denemeleri olan 30-51 yaşları arasındaki 51 kadın üzerinde yapılan yeni araştırmanın sonuçlarına göre, iki başarısız denemesi olan kadınlarda, östradiol ve progesteron hormonu tedavisinden sonraki ay yapılan tüp bebek işlemi sonrası gebelik olasılığı yüzde 54,3'e, canlı doğum olasılığı da yüzde 51,4 e çıktı. Hormon tedavisi gebelik şansını yüzde 50 artırdı.

Oysa öncesinde hormon kullanmadan yapılan üçüncü denemede gebelik şansı sadece yüzde 17,1'di.

Östradiol ve progesteron rahme gelen kan akımını düzenliyor ve kanlanmayı artırıyor. Bu da embriyonun tutunacağı yeri hazırlayarak gebelik şansını artırıyor.”