‘Türkiye’de 95 bin çölyak hastası var’

Türkiye Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, Türkiye'de şu an 95 bin çölyak hastası olduğunu belirtti. Doğan, en çok çölyak hastasının Şanlıurfa'da olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, Türkiye’de 95 bin raporlu çölyak hastasının bulunduğunu belirtti.

Doğan, Şanlıurfa Çölyak Derneğinde çölyak hastaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Doğan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çölyak hastalarının günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri tespit ederek bunların ortadan kaldırılması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Türkiye’de 42 çölyak derneğinin bulunduğunu ifade eden Doğan, kısa süre önce ülke genelindeki derneklerle bir araya gelerek Türkiye Çölyak Federasyonunu kurduklarını dile getirdi.

EN ÇOK ÇÖLYAK HASTASI ŞANLIURFA’DA

Doğan, en fazla çölyak hastasının bulunduğu şehirlerin başında bin 264 kişi ile Şanlıurfa’nın geldiğini vurgulayarak, “Türkiye'de şu an 95 bin raporlu çölyak hastası var. Onların dertlerini dert edinip, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çölyak, glutene karşı alerjisi olan bir hastalıktır. İnce bağırsağın glutene karşı alerjisi olduğu için glutenli bir gıda yiyemezler. Gluten, buğdayın içindeki sakız gibi bir maddedir. Bu madde de çölyak hastalarına da zararlı bir maddedir.” diye konuştu.

Devletin çölyak hastalarına daha fazla sahip çıkmaya başladığını dile getiren Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

“Birçok kuruluşta çölyaklı hasta kardeşlerimize glutensiz gıda paketleri vererek yardımcı oluyor. Biz çölyaklı kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları Meclise taşıdık. Mecliste TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu kurularak birçok ilimizde incelemeler yapıldı. Sağlık Bakanlığımız bu hastalarımızla ilgili özel analizlere başladı. Çölyaklı kardeşlerimizin raporları önceden bir yıllıktı şimdi 3 yıla çıkarıldı. Ödeme işlemlerinde birkaç değişiklik yapıldı. Ayrıca glutensiz gıdaların marketlerde satılması için de çalışma yapılıyor.”

Doğan, çölyak hastaları için gıda paketi desteğinde bulunan belediyelere de katkılarından dolayı teşekkür etti.

AA