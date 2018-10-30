Türkiye’de milyon nüfustan yılda 1 kalp nakli çıkıyor

Türkiye'de organ bağışçısı sayısının çok düşük bir oranda olduğuna değinen Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar, "Milyon nüfusa 1 nakil çıkarabiliyoruz. Ama Ege ve Akdeniz bölgesi milyon nüfusa 9-10 civarında donör çıkartırken, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüzde 1 hatta 0.8’e düşüyor" açıklamasını yaptı.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar, Türkiye’de yılda ortalama 80 civarında kalp nakli yapıldığını belirterek, “Milyon nüfusa 1 nakil çıkarabiliyoruz. Ama Ege ve Akdeniz bölgesi milyon nüfusa 9-10 civarında donör çıkartırken, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 1 hatta 0.8'e düşüyor” dedi.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar, organ naklini, tıbben tedavisi mümkün olmayan son dönem organ yetmezliği gelişmiş hastalara canlı veya kadavradan alınan sağlıklı organın konularak tedavi edilmesi olarak tanımladı.

Dünyada ve Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayılarının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Akar, organ bağışındaki yetersizliğin önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Akar, 2018 yılı içinde, günümüze değin gerçekleştirilen 4 bin 447 organ naklinden 3 bin 313'ü canlı, bin 134'ü kadaverik vericiden gerçekleştirildiğini, organ nakli bekleyen hasta sayısının 25 bin 846 olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Akar, kalp nakillerinde kadaverik kalp organ çıkmadığı için Türkiye’nin nakillerde Avrupa'ya göre çok geride olduğunu bildirdi.

“4 BEYİN ÖLÜMÜNDEN 1’İNİN ORGANLARINI ALABİLİYORUZ”

Türkiye'nin canlıdan yapılan nakillerde çok iyi yerde olduğunu kaydeden Akar, “Dünyada hep ilk 5 içindeyiz. Çok iyi durumdayız. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarda organ bağışı çok düşük. 4 hastadan biri yani yüzde 25'i ancak bağışlanabiliyor. Yüzde 75'i toprağa gidiyor” diye konuştu.

“MİLYON NÜFUSA 1 NAKİL”

Kalp nakli bekleyen hasta sayısının geçtiğimiz yıl 950 iken bu sene bin 64 olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akar, “Türkiye'de 80 milyonluk nüfusumuz var. Milyon nüfus başına bir kalp nakli çıkarabiliyoruz. Ülkemizde yılda ortalama 80 civarında kalp nakli yapılıyor. Bu oran yükseklerde olması gerekiyor. Milyon nüfusa göre bağışta Avrupa'ya göre çok gerilerde olduğumuzu görüyoruz. Ama Ege, Akdeniz bölgesi milyon nüfusa 9-10 civarında donör çıkartırken, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 1 hatta 0.8'e düşüyor. Milyonluk nüfusta senede 1 donör çıkıyor. Bu çok düşük. Nakil bekleyen hastaların yüzde 50'si acil nakil bekleyen hastalarken, bağış sayımızı arttırmamız gerekiyor” dedi.

İHA