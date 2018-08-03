Türklere özel kozmetik ürünler geliştirecekler

İnsan Genom Projesi kapsamında gerçekleştirilen projede, dermatolojik alanda önemli bir çalışma yürütülüyor. Dr. Akın Sevinç, üzerinde çalıştıkları projeyle özel testlerle analiz edilen genlerin Türkiye´de dağılımını inceleyeceklerini ve elde edilecek verilerin Türk insanının gen yapısına uygun dermokozmetik ürünlerin üretimine imkân sağlayacağını söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üy.Dr. Akın Sevinç, insan moleküler genetiğinin sunmuş olduğu olanakları cilt sağlığını korumakta ve geliştirmekte kullanılabildiğini belirterek, “Cilt sağlığında önem verilmesi gereken birçok unsur var. Çünkü cildimiz diğer organlardan farklı olarak dış etmenlerle de sürekli iletişim halinde. Cildimiz bulunduğumuz odanın sıcaklığından, neminden bile etkilenebiliyor. Biz bu nedenle cilt sağlığının korunmasının insan hayatını ve insan hayatının kalitesini belirlemekte çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“CİLDİMİZİN İŞLEYİŞİNİ GENETİK OLARAK ÇÖZÜMLEYECEĞİZ”

Yaptığı çalışmaların Türk halkının genetik yapısına uygun bir şekilde cilt sağlığını etkileyen genleri araştırmak olduğunu söyleyen Sevinç, “Cildimizin işleyişini genetik olarak çözümleyebileceğiz. Genetik burada bize çok güzel ipuçları sunuyor” diye konuştu.

Fonksiyonları bilinen birçok gen olduğunu dile getiren Sevinç, “Bu genleri kullanarak cilt yapımız ve sağlığımızla ilgili çok önemli bilgiler elde edebiliyoruz. İpuçlarını sağlığımızla ilgili kullanmaya başladık. Son 1 buçuk yıldır biz bu bilgileri dermokozmetikte yani cilt sağlığının geliştirilmesinde ve korunmasında kullanabiliyoruz” dedi.

“CİLT SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BİRÇOK İPUCU ELDE EDEBİLİYORUZ”

Cilt sağlığını korumak için birçok ipucu elde edilebildiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Akın Sevinç, genlerin analiz edilerek etki alanlarının araştırıldığını söyledi. Sevinç, “Güneş ışıklarına hassasiyet, cildin elastikiyeti, cilt hassasiyeti, cildinizin kırışıklığa yatkınlığı gibi birçok alanda etkili oldukları bilinen genleri analiz ederek cildinizin bu özelliklerini sunuyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi de korumak ve geliştirmek için emek harcadığımız, ürünler kullandığımız cildimizin nutrigenetik ihtiyacını belirlemektir. Yaptığımız çalışmalarla bu sistemdeki genleri inceleyerek bu mekanizmaların nasıl çalıştığını söyleyebiliyoruz bu sayede insanlar da bu mekanizmaların nasıl çalıştığını öğrenerek nasıl takviye yapacağını bulabilecekler. Bu da yıl içinde cilt ve güzellik ürünlerine yapılan alım seçimlerini belirlemekte önemli bir faktör olacak” ifadelerini kullandı.

“BASİT BİR TEST İLE SAĞLIĞINIZA UYGUN ÜRÜNLER BULABİLİYORSUNUZ”

Altınbaş Üniversitesi´nde son 1 yıldır bu alanda projeler geliştirdiklerini ve basit bir test ile sağlığa uygun ürünlerin bulunabileceğini dile getiren Sevinç, “Yurt içinde ve yurt dışında birçok özel sektörden kuruluşla da iş birliği içerisinde bunu yapıyoruz. DNA analiz alanında şu anda dünyanın en çok sayıda analiz örneğini elde eden bir labaratuvarla iş birliğimiz var. Bu iş birliği sayesinde yurt dışında geliştirilen bu testlerin Türk halkına uyarlanmasını sağlıyoruz. Cilt sağlığına özen gösterilmezse kanser ve bunun gibi birçok hastalıkla karşı karşıya kalınması kaçınılmaz oluyor. Ağız içinden alınan ufak bir sürüntü örneğiyle yapılan çok basit bir test. Bu sürüntü örneğinde epitelyum sürüntü hücreleri bulunuyor ve bu epitel hücrelerden DNA´larınız çıkartılarak DNA´nın içerisindeki genetik materyallerin içerisinde cilt sağlığı ve yapısıyla ilişkisi, bilimsel yayınlarla gösterilmiş genler inceleniyor. Bireyin kendisine özgün genleri incelenerek bireyin cilt hücrelerindeki genetik mekanizmaları ortaya konuluyor ve cilt sağlığı ve bakımıyla ilgili aldığınız ürünlerde nelere dikkat etmeniz gerektiği açığa çıkartılmış oluyor. Böylece deneme yanılmayla gidilen yöntemler yerine artık genetik bilginizi cilt sağlığınızı korumak ve geliştirmekte de kullanmanız mümkün olabiliyor. Bunu yaparken cildimizi oluşturan hücreleri, hücrelerin içerisindeki ve dışarısındaki proteinleri ve bu proteinleri kodlayan genlerin incelenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık genetik yapımız hepimizin kılavuzu gibi. Biz kullanım kılavuzumu çözüyoruz ve bu kılavuzun cildimizle, dermokozmetikle alakalı olan kısımlarından size hayatınızda kullanabileceğiniz çok güzel ürünler bulmanızı sağlıyoruz” diye konuştu.

DHA