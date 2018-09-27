Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi yarın başlıyor

Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi, 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak. Kongreye sanat, bilim ve medya dünyasından birçok ünlü isim de katılacak.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen “Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi”, 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sanat, bilim, medya ve iş dünyasından birçok ünlü ve alanında söz sahibi isim moderatör ve konuşmacı olarak programda yer alacak.

3 gün boyunca sürprizlerle dolu, enerjik, yenilikçi etkinlik programında; Workshoplar, projeler, eğitimler, konferans ve seminerlerde alanında söz sahibi Türk ve yabancı bilim insanları ve ünlü isimler konuşmalarını yapacaklar.

KATILIMCILARI DOLU DOLU BİR PROGRAM BEKLİYOR

Birbirinden ilgi çekici konu başlıklarının yer aldığı kongre programında; Bülent Eczacıbaşı, Metin Hara, Aret Vartanyan, Ceyda Düvenci, Esra Akkaya, Umut Oğuz, Enver Aysever, Cem Seymen, M. Serdar Kuzuloğlu, Evrim Kuran, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, Dr. Yasemin Bradley, Rayka Kumru ve birçok isim katılımcılarla buluşacak. Naturapati Doktoru-Yazar Dr. Michael Murray, Fütürist-Yazar-TV Programcısı Maria Bailey, Dijital Sağlık Fütüristi-Veri Bilimcisi Maneesh Juneja gibi yurtdışından gelen önemli isimler de Geleceğin E Hali'nde olacak. 28 Eylül Cumartesi günü ise “1. Lider Eczacı Hizmet ve Deneyim Yarışması” düzenlenecek. Detaylı program ve bilgi www.geleceginehali.org adresinde yer alıyor.

“GELECEĞİN ECZANESİ”NDE RENKLİ AKTİVİTELER YAPILACAK

Fuaye alanlarında eğlenceli, eğitici birçok aktivite ve yarışmalar gerçekleştirilecek. 300 m2'lik alanda kurulacak “Geleceğin Eczanesi” konsept alanında; Cilt bakım uygulamaları, Yüz maskesi uygulamaları, Enerji/Detoks içecekleri hazırlanması, Doğal bakım ürünleri yapım atölyesi gibi interaktif ve renkli uygulama alanları yer alacak.

KONGREYE KATILIM ÜCRETSİZ, KAYIT ZORUNLU

Yeniden, daha büyük bir enerji ve 8000'in üzerinde katılımcı hedefiyle, uluslararası boyutta tasarlanan Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi’ne sağlık sektörü temsilcilerine katılım ücretsiz, ancak güvenlik ve salon kapasitelerinin organizasyonu için zorunlu olan kayıt işlemi www.geleceginehali.org ve Mobil Etkinlik Uygulamasından yapılması gerekiyor.

BASIN TOPLANTISI GÜNDEMİNDE ÖNEMLİ KONULAR YER ALACAK

Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi Açılış Töreni sonrasında, 28 Eylül Cuma günü saat 12:30'da yapılacak basın toplantısında; “Geleceğin Eczacılığı: Pharma 4.0, Sahte İlaçlar ve İlaçların İnternetten Satışının Getirdiği Tehlikeler, Şişmanlık İle Doğru Beslenme İlişkisi, Besin Desteklerinin Doğru Kullanımı, Besin-İlaç Etkileşimleri, Dermokozmetiklerin Doğru Kullanımı ve Sağlığı Tehdit Eden Merdiven Altı Üretim, Eşdeğer İlaç ve Akılcı İlaç Kullanımı” gibi önemli konu başlıkları masaya yatırılacak.