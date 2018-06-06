Ümit Kayıhan’ın vefatına sebep olan zatürrenin belirtileri nelerdir?

Futbol camiası ünlü teknik direktör Ümit Kayıhan'ın vefatı ile sarsıldı. İki hafta önce zatürre başlangıcı teşhisiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve bir haftadır çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olan 64 yaşındaki Ümit Kayıhan yaşam mücadelesine yenik düştü. Peki zatürre hastalığı nasıl ortaya çıkar, belirtileri nelerdir, hızlı bir şekilde seyreder mi? Sorularımızı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç yanıtladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, teknik direktör Ümit Kayıhan’ın vefatına sebep olan zatürre hastalığı ile ilgili bilgiler verdi. Kılınç, bazı durumlarda hastalığın çok hızlı seyredebildiğini vurgularken, özellikle 65 yaş üzeri kişilerin aşı ile korunmaları gerektiğini önerdi:

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFSA…

Zatürre aslında bir sonuçtur ve mevcut duruma eklenir. Bağışıklık sistemimiz iyiken de bu mikrop bizde vardır. Yani bu mikrobu çoğunlukla dışarıdan almayız. Bu mikroplar zaman zaman öksürürken, yemek yerken, uyurken ciğerlere kaçabilir.

Eğer bizim savunma mekanizmamız güçlü ise bu mikrobu elemine edebiliyoruz. Ancak zayıfsa giren bu mikrop hastalığa sebep oluyor ve zatürre ortaya çıkıyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Bu mekanizma neden zayıflar? Çeşitli hastalıklar, sigara kullanımı, 65 yaşın üzerinde olmak, böbrek, kalp gibi büyük organ hastalıkları, şeker hastalığı vücut direncini düşürerek zatürreye yakalanmayı kolaylaştırır.

Zatürre risk faktörleri azaltılabilir 65 yaş ve üzeri kişiler, kronik kalp, akciğer, böbrek hastalıkları olan ya da bağışıklığı baskılanmış 19 yaşüstü kişiler aşı yaptırarak riski yüzde 50 düşürebilirler.

ZATÜRRENİN BELİRTİLERİ NELER?

Zatürre vücut direnci düşük olduğunda çok hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Bazı mikrop çeşitleri günler içerisinde kendini belli eder. Baş ve kas ağrısı, bulantı, öksürük, ateş, halsizlik gibi belirtiler görülür.