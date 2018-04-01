Üremi hastalığı nedir? Üremi belirtileri, üremi nedenleri, üremi tedavisi…

Böbrekler vücudumuzda meydana gelen birçok zehirli maddeyi dışarı atan bir süzgeç gibidir. Zehirli maddeler(Toksinler) böbreklerdeki yetersizlik, nefrit, iki taraflı böbrek iltihabı, idrar yollarının tıkanması, böbrek kistleri, bazı zehirlenmeler halinde vücuttan atılmazlar. İşte bu durumda Üremi denen hastalık kendini gösterir. Peki üremi hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tek böbrekli insanlarla çift böbrek insanlar arasında farklılıklar nelerdir? Üremi tedavisi nasıl yapılır? Ayrıntılı olarak açıklamaya çalışalım...

Üremi nedir kısaca açıklamak gerekirse; ürenin, idrarla dışarıya atılmayıp, vücutta kalmasından meydana gelen bir hastalıktır. Ya da böbrek fonksiyonlarında bozulma sonucunda ortaya çıkan sıvı elektrolit ve hormon bozukluklarının eşlik ettiği hastalık tablosuna verilen isimdir.

Kronik böbrek yetmezliği sonucu oluşan üremi, böbrek yetmezliği yapan birçok hastalığa bağlı olarak gelişir.

Bu nedenler:

– Akut böbrek yetmezliği

– Diyabet (Şeker Hastalığı)

– Hipertansiyon

– Glomerülonefritler

– Polikistik böbrek hastalığı

– Kanser

– Toksik maddeler

– Böbrek damarlannda daralma

– Romatizmal hastalıklar

– Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

– Amiloidoz

– Vaskülitler

ÜREMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğunlukla böbrek fonksiyonlarının % 10-15 düzeyine düştüğü hastalarda ortaya çıkar. Bazı hastalarda ise daha yüksek böbrek fonksiyonu olmasına rağmen bu belirtiler görülebilir. Üremi olan hastalarda; bulantı, kusma, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, kaşıntı, kas krampları, nefes darlığı, ağız içerisinde kötü tat gelmesi, midenin sürekli ekşimesi, vücutta şişme (ödem) ve bilinç bulanıklığı olarak sayılabilir. Hastalığın son dönemlerinde durdurulamayan hıçkırık da ortaya çıkar.

ÜREMİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Bu hastalığın tedavisinin yapılabilmesi için öncelikle hastalığın nedeni ortaya çıkarılmalıdır. Bu yüzden hastalar hızlı bir şekilde bir nefroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. İlaç tedavisi klinik belirtilerin ve anormalliklerin düzeltilmesinde etkin olarak kullanılır. Bol bol su içerek böbreklerinizin hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

TEK BÖBREKLİ YAŞAMAK İLE ÇİFT BÖBREKLİ YAŞAMAK ARASINDA NASIL BİR FARK VARDIR?

Toplumda şöyle bir soru var: “Böbreğimi verirsem yarım olur muyum?” Bu çok yanlış bir fikir çünkü hastalarımızın tek böbreği ile çift böbrekli olmaları arasında hiçbir fark yoktur. Neredeyse her ay bu şekilde bize bir hasta gelir, yakınına böbrek bağışlamak ister ve bizim yaptığımız araştırmalarda tek böbrekli olduğu ortaya çıkar. Bu sebeple lütfen böbrek vermekten çekinmeyin. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tuncer cevapladı.

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