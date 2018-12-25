Üveit, gözünüzle ilgili birçok sorun için kullanılan geniş bir terimdir. Ortak noktaları, göz dokularını tahrip edebilecek göz iltihabı ve şişmesidir. Şimdi, üveit nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

Her yaşta görülebilen ancak öncelikle 20 ila 60 yaş arasındaki insanları etkileyen üveit nedir? Üveit nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

ÜVEİT NEDİR?

Uveit, göz küresinin orta tabakasının iltihaplı hale gelmesiyle oluşur (kırmızı ve şişmiş). Uvea olarak adlandırılan bu tabakanın, gözü besleyen birçok kan damarı vardır. Üveit, kalıcı görme kaybına yol açarak hayati göz dokusuna zarar verebilir.

“Üveit” teriminin kullanılmasının nedeni ise hastalıkların genellikle uvea adı verilen gözün bir kısmını etkilemesidir. Bununla birlikte üveit, uvea ile sınırlı değildir. Bu hastalıklar aynı zamanda lens, retina, optik sinir ve vitrözleri de etkileyerek görme yeteneğindeki azalma veya körlük meydana getirir.

Üveit, gözde ortaya çıkan problemlerden veya hastalıklardan kaynaklanabilir veya vücudun diğer bölümlerini etkileyen bir inflamatuar hastalık olabilir.

Üveit kısa (akut) veya uzun (kronik) bir süre sürebilir. Uveitin en şiddetli formları birçok kez tekrarlanır.

Üveitin dört farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar:

Ön üveit: En yaygın olanıdır. Gözünün önünü etkiler. Aniden başlar ve belirtiler 8 haftaya kadar sürebilir.

Orta üveit: Gözün ortasındaki uvea şişmesi orta üveit olarak adlandırılır. Semptomlar birkaç hafta ile uzun yıllar sürebilir.

Arka üveit: Uveanın gözün arkasına doğru şişmesi, arka üveit olarak adlandırılır. Semptomlar yavaş yavaş gelişebilir ve yıllarca sürebilir.

Tüm uvea iltihaplı ise, buna panuveit adı verilir.

ÜVEİT NEDENLERİ

Üveit vücuttaki bir hastalığın belirtisi olarak meydana gelebileceği gibi mantar, virüs ve parazitler nedeniyle de oluşabilir. Üveite neden olan hastalıklar behçet hastalığı, tüberküloz, herpes, bağışıklık sistemi hastalıkları, göz travması, romatizmal hastalıklar, ankilozan spondilit ve romatoid olarak sıralanabilir. Ancak üveit hastalarının %30-40'ında üveit nedeni tam olarak bulunamamaktadır. Bu nedenle çeşitli tahlillerin ve detaylı bir incelemenin yapılması teşhisin doğruluğu açısından oldukça önemlidir.

ÜVEİT BELİRTİLERİ

Üveit, gözün ön bölümünde oluştuğunda şiddetli dönemlerinde gözde kızarıklık, bulanık görme, göz çevresinde ağrı, ışığa karşı hassasiyet ve uçuşmalar şeklinde belirti verir.

Üveit, gözün arka bölümünde yoğunsa, belirtiler çoğunlukla bulanık görme şeklindedir.

Üveit görme merkezini tutarsa ani görme azalması ve doku hasarına bağlı kalıcı görme kaybı meydana gelir.

Merkezi bölgenin dışında meydana gelen üveitin başlıca belirtileri şunlardır;

– Göz kanlanması

– Göz sulanması

– Işığa karşı hassasiyet ve kamaşma

– Lekeli ve bulanık görme veya ciddi görme kaybı

– Ani oluşan ışık çakmaları

– Göz küresinde ağrı

ÜVEİT TEDAVİSİ

Üveit tedavileri öncelikle iltihabı ortadan kaldırmaya, ağrıyı hafifletmeye, doku hasarını ve görme kaybını önlemeye yöneliktir. Tedaviler, bir hastanın sahip olduğu üveitin türüne göre değişim gösterir.

İlaçlar

İltihabı azaltan ilaçlar

Doktorunuz önce kortikosteroid gibi bir anti-inflamatuar ilaçla göz damlaları reçete edebilir. Eğer fayda görülmediyse, sonraki adım bir kortikosteroid hapı veya enjeksiyonu olabilir.

Bakteriler veya virüslerle savaşan ilaçlar

Üveit bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, doktorunuz enfeksiyonu kontrol altına almak için kortikosteroid içeren veya içermeyen antibiyotikleri, antiviral ilaçları veya diğer ilaçları reçete edebilir.

Bağışıklık sistemini etkileyen veya hücreleri yok eden ilaçlar

Üveit her iki gözü de etkiliyorsa, kortikosteroidlere iyi tepki vermezse veya görme yeteceğini tehdit edecek kadar şiddetli hale gelirse, immünsüpresif veya sitotoksik ilaçlara ihtiyacınız olabilir.

Bu ilaçların bir kısmı glokom ve katarakt gibi ciddi yan etkilere sahip olabilir. Her 1 ila 3 ayda bir takip muayeneleri ve kan testleri için doktorunuzu ziyaret etmeniz gerekebilir.