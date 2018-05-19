Uyuşturucu bağımlılığında tehlike çanları

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığımız bugün, Türkiye'deki gençlerin uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili ortaya çıkan tablo kahrediyor. Sağlık Bakanlığı verileri AKP hükümetleri döneminde Türkiye’deki uyuşturucu ve madde bağımlığının tehlikesinin arttığını gösterdi. Son 10 yılda madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi görenlerin oranı 25 kat arttı, 15 yaş altı madde kullanımı ise yüzde 92 yükseldi.

Ankara bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka uyuşturucu madde tedavisine ilişkin resmi verileri istedi. Sağlık Bakanlığı'nın ilettiği veriler uyuşturucu ve madde bağımlılığının toplumu tehdit ettiğini gösterdi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı nedeniyle; 2004'de 11 bin 239 kişi tedavi edilirken bu sayı 2016'da, 248 bin 746 kişiye yükseldi.

TEHLİKELİ TIRMANIŞ

Sağlık Bakanlığı, 2004 ile 2016 yılları arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı için yatarak ve ayakta tedavi görenlerin sayısını açıkladı. 2017 yılı verilerinin henüz toplanmadığı belirtilen cevapta korkunç manzara tedirginlik yarattı.

Buna göre uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı nedeniyle; 2004'de 11 bin 239, 2005'de 16 bin 321, 2006'da 7 bin 650, 2007'de 38 bin 569, 2009'da 106 bin 93, 2010'da 134 bin 287, 2011'de 160 bin 356, 2012'de 218 bin 515, 2013'de 246 bin 856, 2014'de 263 bin 217, 2015'de 207 bin 945, 2016'da ise 248 bin 746 kişi ayakta tedavi gördü.

BAĞIMLILIK TEDAVİSİ

Devlete ait bağımlılık kliniklerine başvuranların sayısında da her geçen yıl önemli artış gözlendi. 2004'de bin 417, 2005'de 2 bin 78, 2006'da 2 bin 853, 2007'de 2 bin 492, 2008'de 2 bin 145, 2009'da 2 bin 594, 2010'da 7 bin 913, 2011'de 8 bin 643, 2012'de 9 bin 715, 2013'de 11 bin 226, 2014'de 13 bin 90, 2015'de 19 bin 348, 2016'da da 16 bin 638 madde kullanıcısı yatarak tedaviye alındı.

15 YAŞ ALTI

Yatarak tedavi gören madde bağımlılarının yaş grubu değerlendirmesi de yapıldı. 2006-2016 yılları arasında 15 yaş altı grubunda tedavi olanların sayısı yüzde 92 artarak 25'ten 48'e yükseldi. 10 yıllık dönemde 15-24 yaş grubunda yatarak tedavi görenlerin sayısı genç kızlarda yüzde 62.8, erkeklerde ise yüzde 154.39 ve toplamda ise yüzde 148.71 artış gösterdi.

EN ÖNEMLİ SORUN

Aylin Nazlıaka, AKP döneminde artan sorunların başında genç ve çocuklarımızı pençesi altına alan madde bağımlılığı ve uyuşturucu konusunun geldiğini belirterek şöyle dedi:

“Bakanlık verileri uyuşturucu ile mücadelede hükümetin ivedi ve etkili önlem alması gerektiğinin gösteriyor. Bu artış oranı devam ettiği takdirde madde bağımlılığı ve uyuşturucu önümüzdeki yıllarda toplumumuzun en önemli sorunlarından biri olacaktır. Gençlerin gelecekten umut duyduğu bir ülke, işsizliğin en aza indirildiği bir ekonomi, adil ve hakça bir düzen bu tür sorunları ortadan kaldıracak en etkili yoldur. 24 Haziran'da böyle bir iktidar için büyük bir umut olacağını düşünüyorum”

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