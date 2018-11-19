Vasiyetiyle örnek olan Aslıhan’ı arkadaşları andı

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Aslıhan Kocapınar, hayatını kaybetmesine neden olan kazanın meydana geldiği yerde arkadaşları tarafından anıldı. Ayrıca Aslıhan'ın vasiyetiyle 2 böbrek, bir karaciğer ve korneaları nakil bekleyen hastalara nakledildi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Aslıhan Kocapınar, hayatını kaybetmesine neden olan kazanın meydana geldiği yerde arkadaşları tarafından anıldı. Kaza yerine kırmızı karanfiller bırakan öğrenciler, üst geçit yapılmasını talep etti.

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı okuldan çıktıktan sonra evine gitmek üzere üniversitenin Kültür Çıkış kapısından yolun karşısına geçmeye çalışan Kocapınar'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralan Aslıhan Kocapınar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocapınar, hastanedeki iki günlük yaşam savaşında beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın vasiyetiyle 2 böbrek, bir karaciğer ve korneaları nakil bekleyen hastalara nakledildi. Kocapınar'ın cansız bedeni ise dün öğle saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bugün ise Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile AÜ öğrenci toplulukları kazanının meydana geldiği Hürriyet Caddesi 75. Yıl kavşağında Aslıhan'ı andı. ”Üste geçit yapılsın canımız yanmasın”, “Aslıhan Kocapınar burada” sloganları atan öğrenciler Aslıhan'ın kazanın olduğu yere karanfil bıraktı. Polis ise başka bir kazanın olmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Öğrencilerin akan trafikte tehlikeye aldırmadan geçiş yapmaya çalıştıkları görüldü.

ÜST GEÇİT İSTEDİLER

Öğrenciler adına konuşan Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Özel, güvenlik tedbirlerinin olmadığı yolda geçen çarşamba günü meydana gelen ve cuma günü hayatını kaybeden Mimarlık Fakültesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Bu kazaların son olmasını isteyen Özel, “Buraya en kısa zamanda yapılacak Aslıhan Kocapınar Üst geçidinden onun hatırasını yad ederek yürüyeceğimiz ilk günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Yetkililerden, büyüklerimizden rica ediyoruz, Aslıhanlar ölmesin bu acılar son olsun. Karayollarının burada projesi var ama buraya geçici de olsa üst geçit istiyoruz. Bizim canımız her şeyden daha kıymetli. Geçici olarak üst geçit talep ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgeye Karayolları tarafından geçici portatif bir üst geçitin yapılacağı öğrenildi.

İHA