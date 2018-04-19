Vertigo nedir? Vertigo belirtileri ve tedavisi…

Dünya nüfusunun % 5-10'nunda tecrübe ettiği, "dönmek" anlamına gelen Latince bir kelime olan vertigo, bir hareket halisünasyonu ve olmayan bir hareketin algılanması sorunudur. Hastalıktan çok nedeninin bulunması gereken semptomplar olan vertigo nedir? Vertigo nasıl anlaşılır? İşte yanıtlar...

Baş dönmesi bir diğer adıyla vertigo, kişinin yaşam kalitesini alt üst edebilen bir durumdur. Hatta bu baş dönmeleri öyle şiddetli olur ki kişi yataktan kalkamaz hale gelebilir. Tanısını koymak çok kolay olmadığı için kişi çoğu zaman doktor doktor dolaşmak zorunda kalabiliyor.

Pek çok hastalıkta olduğu gibi vertigo hastalığının da erken süreçte teşhis edilmesi, tansiyona veya halsizliğe bağlı bir problemle karıştırılmaması açısından büyük bir önem arz etmektedir.

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, hastanın kendisinin ya da çevrenin hareket illüzyonudur. Sizin, etrafınızdakilerin ya da hem sizin hem etrafınızdakilerin döndüğünü hissetmenize neden olan, sıklıkla bulantı ve denge kaybının eşlik ettiği bir yanılsama durumudur. Boşlukta dönüyor, devriliyor, sallanıyor ya da düşüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Baş dönmesi ile aynı anlamda olan vertigo bir hastalık değil, altında yatan sebebin mutlaka araştırılması gereken bir belirtidir. Ancak her baş dönmesi vertigo değildir.

VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?

– En belirgin belirtisi baş dönmesidir ve genellikle iç kulaktaki denge sisteminde ortaya çıkan bir sorundan kaynaklanmaktadır.

– Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmesi beraberinde kulakta basınç hissi

– Kulak çınlaması

– İşitme azlığı

– Bulantı-kusma

– Kulak akıntısı

– Çabuk yorulma

– Dengesizlik

– Gözlerde anormal hareketler

– Çift görme

– Yürüme güçlüğü veya kollarda ve bacaklarda kontrolsüzlük

– Değişen düzeylerde bilinç kaybı

VERTİGOYA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

Periferal ve Santral Vertigo olarak ikiye ayrılır.

1. Periferal Vertigo: Nedeni, iç kulak veya vestibüler organlarda meydana gelen bozukluktur. İç kulak kaynaklı Vertigo’nun en önemli sebepleri şu hastalıklardır:

– Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)

– Meniere Hastalığı

– Vestibuler Nörit

– Kulakta Perilenf Fistülü

Vestibüler sinirden kaynaklanan nedenler ise:

– Menenjit

– Sifiliz

– Viral (Kabakulak)

– Tümör (Akustik Nörinom, Menenjiom)

– İç kulağı etkileyen soğuk ve travma gibi durumlar ve bazı antibiyotik türleri de bu tür vertigoya neden olabilir.

2. Santral Vertigo: Beyinde bulunan denge merkezlerindeki sorundan kaynaklanır. Duruma; konuşma bozuklukları, çift görme, yutma bozukluğu gibi bulgular eşlik eder. Şiddetli denge bozukluğu sık görülür. Santral Vertigo’nun en sık görülen nedenleri migrene bağlı Vertigo, Multiple Skleroz (MS), otoimmun iç kulak hastalığı ve beyin damar hastalıklarıdır.

VERTİGO TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavide asıl önemli olan sorunun kaynağının bulunmasıdır. Vertigoya neden olan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda özel ameliyatlar yapılabilir. Vertigonun nedeni tümör ise ameliyat gereklidir. Enfeksiyona bağlı vertigo oluşumu için doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemi düzenli istirahat ve ilaç tedavisidir. Kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi vb. tetikleyici faktörler hastanın yaşamından uzak tutulmalıdır. Denge egzersizleri vertigo teşhisi konulan hastalar için etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda denge merkezini zorlaştıran hareketlerden de kaçınılmalıdır.

VERTİGODAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

– Stresten uzak durmak

– Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek

– Güneşlenin

– Tuzu mutlak surette azaltın

– Bol bol sıvı alın

– Ağır spor türlerinden uzak durun

– Ani hareketlerden sakının (Başınızı çok hızlı bir şekilde sağa sola çevirmeyin, lunaparklardaki oyuncaklardan uzak durun, hızlı araba kullanmayın.

Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Tutar cevaplıyor; Bayılma neden olur? Nasıl tedavi edilir? Bayılma kişinin kısa süreli bilinç kaybıyla birlikte ortaya çıkan pozisyonunu kaybetme durumudur. Bilinç kaybının sebebi beyine giden kan akımının kısa sürelide olsa yetersis kalmasıdır. Herhangi bir tıbbi müdaheleye gerek kalmadan kısa sürede kişinin bilinci yerine gelir. Her üç kişiden birinde hayatının herhangi bir döneminde bayılma olmuştur. Bayılma çoğu hastada hayatı tehtit eden bir durum değildir.