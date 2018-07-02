Yaz ishalinden korunmanın 4 yolu

Genellikle enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkan ishal, önlem alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Şiran Keske, 5 yaş altı çocuk ölümlerinde en çok gösterilen sebeplerden biri olan ishalden korunmanın yollarını anlattı.

İshal, günde en az 3 kez katı olmayan dışkılama olarak tanımlanmaktadır. İshalin nedeni çoğunlukla enfeksiyonlardır. Çocuklarda ve yetişkinlerde en sık rastlanan hastalıkların başında ishal gelir. Yoğun sıvı kaybına bağlı olarak oluşan ishal, erken dönemde önlem alınmazsa ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Amerikan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Şiran Keske, ishalin nedenlerini, yaz ishalini ve ishal tedavisinin nasıl yapılması gerektiğini anlattı:

“HER YIL 520 BİN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLUYOR”

“Sağlıklı yaşayabilmek için her daim tüketilen gıdalara dikkat edilmesi gerekir. Bu durum yaşam kalitemizi etkileyen sonuçları ortaya çıkarır. Düzensiz ve sağlıksız tüketilen besinlerin geri dönüşümünde birçok hastalık ortaya çıkabilir. Bu hastalıklardan birisi de ishaldir.

Bakteriler, virüsler ve parazitler bozulmuş gıda ve içme sularıyla kişilere bulaşabileceği gibi, kötü hijyen nedeniyle kişiden kişiye de bulaşabilmektedir. İshal 5 yaş altı çocuk ölümlerinin en sık 2. nedenidir ve dünyada her yıl 520 bin çocuğun ölümünden sorumludur. İshalde ölümün temel nedeni, ishalin ciddi sıvı ve mineral kaybına yol açmasıdır. Beslenme yetersizliği, bağışıklık yetmezliği olan çocuklarda ishal daha ölümcül seyredebilmektedir.

3 TİP İSHAL VAR

Akut sulu ishal: Birkaç gün içinde geçer.

Akut kanlı ishal: Dizanteri de denir ve genelde ateş ve karın ağrısı da eşlik eder.

Sürekli ishal: 14 günden daha uzun süren ishallere denir.

İSHALDEN KORUNMAK İÇİN…

Güvenli içme suyu kaynaklarından su içmek,

Kontamine gıdaları tüketmemek,

Kişisel hijyene önem vermek önemlidir.

Rotavirüs aşısı uygulamak: Rotavirüs, çocukluk çağı ishallerinin en sık görülen nedenlerinden biridir. Bu virüse karşı aşılamanın yaygınlaşmasıyla beraber, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde çocukluk çağı ishallerinde belirgin bir azalma görülmüştür. Rotavirüs aşısı bebek 6 aylık olmadan 2 doz halinde uygulanan bir aşıdır.”

İSHAL TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI GEREKLİ Mİ?

“Tedavide temel prensip, sıvı desteği ve mineral takviyesi uygulamaktır. Çocuklar için ORS olarak tanımlanan şeker ve tuzdan oluşan sıvı verilir. Erişkinler için ise ağızdan bol sıvı alması ve ishal diyeti uygulanır. Ağızdan sıvı alamayan ya da ağır ishali olanlarda damardan sıvı vermek gerekebilir.”

“İshali olan hastaların çok az bir bölümünde antibiyotik tedavisi gerekmektedir. Etkene yönelik yapılan tetkiklerde Campylobacter, Shigella, Salmonella gibi bakteriler saptanırsa kısa süreli antibiyotik tedavisi verilebilir. Antibiyotik kullanımı sonrası ortaya çıkan ishallerin önemli bir nedeni olan Clostridium difficile adlı bakteri için de antibiyotik tedavisi gereklidir. Ancak bu durumlar bütün ishallerin çok az bir bölümünü oluşturmaktadır.”