Yeni doğan kızına, yardıma gelen sağlıkçıların adını verdi

Hakkari'nin İran sınırındaki bir köyde doğumdan sonra rahatsızlanan Hülya Şen, sağlık ekiplerinin olağanüstü çabalarıyla hastaneye yetiştirildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 6 saatlik bir yolculuk sonrasında hastaneye yetişen anne kızına, büyük bir özveriyle onları hastaneye yetiştiren sağlık memurları Gülay ve Emine'nin adını verdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla yolu kapanan köyde doğum sonrası rahatsızlanan kadın, sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

İran sınırında ilçeye 50 kilometre mesafedeki Çobanpınar köyünde yaşayan 27 yaşındaki hamile Hülya Şen’in aniden rahatsızlanması üzerine eşi Resul Şen, telefon şebekesinin çekmediği köyde durumu Çobanpınar Karakolu’na bildirerek yardım istedi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle helikopter gelemeyen bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan köye ulaşabilmek için İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekibiyle yola çıktı.

Ekipler, köye giriş çıkış yaparken kara saplanıp mahsur kalan bazı araçları vatandaşların yardımıyla kurtardı.

Köye ulaşıncaya kadar bir çok güçlükle karşılaşan, kar, tipi ve çamurlu yollarla mücadele eden, zaman zaman ambulansın zincirini söküp takarak zorlu bir yolculuğun ardından Şen’in evine ulaşan ekipler, kadının, akrabalarının yardımıyla doğum yaptığını öğrendi.

6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTILAR

Ekipler, anne ve bebeğe ilk müdahalesini evde yaptıktan sonra ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürmek üzere yola çıktı.

Yaklaşık 6 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırılan Şen, yeni dünyaya gelen bebeğine, kendisi için seferber olan sağlık memurları “Gülay ve “Emine”nin adını verdi.

Anne Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem sağlık hem de karla mücadele ekiplerinin kendilerine ulaşmak için büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Köy merkezden uzak olduğu için kışın hastaneye gitmekte güçlük çektiklerini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

“Akrabalarımın yardımıyla doğum yaptım. Burada bazen çok zorluk çekiyoruz. Devletimiz sağ olsun tüm imkanlarıyla bizim için seferber oldu. Her ne kadar doğumu evde yapmış olsam da bizim için bu kadar zahmete katlanılması hepimizi duygulandırdı. Ben de bunun için yeni doğan üçüncü çocuğuma beni kurtarmaya gelen sağlık görevlilerinin adını vermek istedim.”

Baba Şen ise eşinin hastaneye yetiştirilmesi için tüm ekiplerin büyük çaba gösterildiğini belirterek, “Her şeye rağmen ekipler evimize kadar gelip hastamla ilgilendi. Çok şükür eşimin de bebeğimin de durumu çok iyi. Allah herkesten razı olsun.” dedi.

AA