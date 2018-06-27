Yeni dönemde mecliste kaç sağlık çalışanı var?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, meclise 46 doktor ve diş hekimi girdi. En çok sağlık çalışanı milletvekilinin olduğu parti ise CHP oldu.

27. dönem milletvekilleri arasında 46 sağlık çalışanı bulunuyor. Aralarında eczacı ve hekimlerin aralarında bulunduğu 46 milletvekilinden, 16’sı CHP’den meclise girdi. SAĞLIKÇI MİLLETVEKİLLERİ EN ÇOK CHP’DE Medimagazin’in haberine göre; AKP’den sağlık çalışanı olarak 14 milletvekili meclise girdi. İyi Parti'den 4 sağlık çalışanı milletvekili olarak mecliste görev alırken MHP'den ise 3 eczacı ve 2 tıp doktoru mecliste yer alan 27. dönem milletvekilleri arasında. Cumhuriyet Halk Partisi meclise girerken;16 milletvekili ile sağlık çalışanlarına mecliste en çok yer veren parti oldu. İLGİLİ HABER Ahmet'ler, Mehmet'ler, Emine'ler meclisi!