Yeşilay’dan ürkütücü sigaraya başlama yaşı açıklaması: Anaokula kadar indi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şube Başkanı Bünyamin Yakar, sigaraya başlama yaşı ile ilgili korkutucu bir veri paylaştı. Yakar, Denizli ile birlikte Türkiye genelinde sigara başlama yaşının anaokulu dönemine kadar düştüğünü kaydederek, bunun en büyük nedeninin ise anne ve baba özentisi olduğunu ifade etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şube Başkanı Bünyamin Yakar beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek cemiyetin Denizli'de gerçekleştirdiği faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Cemiyetin sigara ve uyuşturucu gibi madde bağımlılığı ile yıllardır mücadele ettiğini hatırlatan Yakar ayrıca gönül elçileri projesi hakkında da bilgiler verdi. Gazetecilerin soruları üzerine toplantı da sigara kullanım yaşı hakkında açıklamalarda bulunan Yakar, Denizli ve Türkiye açısından ürkütücü bir tablo çizdi. Denizli'nin sigara kullanım yaşına göre Türkiye genelinde 15. sırada olduğunu vurgulayan Yakar, “Kamusal verileri açıklamamız çok uygun değil ama ben şöyle rakamsal verileri açıklayayım; sigara kullanımına başlama anaokuluna kadar inmiş durumda, Denizli'de de aynı şekilde. Madde bağımlılığı da 9 yaşına inmiş durumda, tehlikeli bir alandayız. Riskli iller arasında da 15 il arasında 15. sıradayız, yani ilk 15'teyiz. Türkiye'de bağımlılıkta riskli görünen iller arısında 15. sıradayız” diye konuştu.

SEBEBİ AİLE OLABİLİR

Sigara kullanımının anaokulu yaşına kadar düşmesindeki etkenlerin sorulması üzerin Yakar şunları söyledi:

“Bununla ilgili değişik etkenler vardır. Anne babaya özenti, anne baba sigara içiyorsa çocukların da bir özentisi var. Anaokulundaki çocuğun dışarıdaki arkadaşından öğrendi diye bir şey yok. Bu anne babaların çocuklarının yanında sigara içmeleriyle alakalı eskiden çocuğun dedesi, ‘Yak oğlum' falan derdi. Bugün sigara içen anne babalar da bu işi devam ettirdiler ve çocuklarda anaokuluna kadar sigara içme alışkanlığı başladı. Diğer türlü, çocuğun cafede gördü de sigaraya başladı ya da arkadaş çevresi yaptı diyebileceğimiz bir durum yok. Çocukların tamamen aileden kaynaklı sigaraya başladığını düşünüyoruz.”

YEŞİLAY ELÇİSİ OLMAK İÇİN…

Açıklamalarında son olarak ‘Yeşilay gönül elçileri' projesinden de bahseden Yakar, elçilerin genellikle esnaflardan seçildiğini aktardı. Yakar, “Yeşilay elçisi olmak için öncelikle mahalle esnafı olmak gerekiyor. Çünkü o mahalledeki gençlerin muhatap olacağı bir esnaf olması gerekiyor. Esnafın öncelikle hiçbir bağımlılığının olmaması gerekiyor. Her esnafı Yeşilay elçisi yapmıyoruz. O mahallede sevilen sayılan, itibar gören ve sözü dinlenen bir esnaf olmasını tercih ediyoruz” dedi.

İHA