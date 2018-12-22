Yorgunluk neden olur? Çağımızın Hastalığı: Kronik Yorgunluk

Birçok insan sabah uyandığı andan gece yatana kadar kendisini yorgun hissediyor. Bu durum iş, eğitim ve sosyal hayatı da etkiliyor. Peki bu kronik yorgunluk neden olur ve nasıl geçer?

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Ali Elmacıoğlu, kronik yorgunluk sendromu ile ilgili merak edilenleri anlattı.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?

Kronik yorgunluk sendromu sık rastlanan fakat nedeni tam olarak bilinmeyen bir sağlık sorunudur. Genellikle 6 aydan uzun süren kas, eklem, boğaz ağrısı, bulantı ve konsantrasyonda bozulma gibi şikayetlerle kendini gösteren bir durumdur. Kronik yorgunluk sendromu genellikle 30 ila 50 yaş grubu arasında görülmektedir. Bunun yanı sıra bu hastalık kadınlarda daha sık rastlanılmaktadır.

Kas ağrısı,

Boğaz ağrısı,

Çoklu eklem ağrısı,

Unutkanlık,

Bulantı,

Bitkinlik,

Uyku bozuklukları,

Enerji kaybı,

Bağışıklık sistemi bozuklukları,

Dinlenmeden uyanmış olma hissi,

Uyku kalitesinde azalma,

Kişiye göre değişen ödem hassasiyeti,

Bağırsak bakteri dengesinin bozulması,

Oksijenin ve tüketilen gıdaların yetersizliği,

Yüksek miktarda kahve ve şeker tüketimi,

Depresiflik, kronik yorgunluk sendromunun belirtileri arasındadır.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Kronik yorgunluk hastalığının teşhisi hastalık belirtileri ve fiziki muayene ile koyulmaktadır. Teşhisin tam olarak koyulabilmesi için şikayetlerin üç ay boyunca devam ediyor olması gerekmektedir. Kronik yorgunluk sendromunda istikrar oldukça önemli bir konudur. Kronik yorgunluk sendromu ilaçla tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.

İlaç tedavisine ek olarak hastaların günlük hayatlarında da bazı değişiklikler yapmaları gerekmektedir. Stresten arındırılmış, düzenli bir yaşam, dengeli beslenme ve düzenli uyku tedavinin en önemli anahtarlarıdır. Vücut dinlenemediği sürece kişi, günlük yaşamda karşılaştığı en ufak bir olaya bile aşırı tepki verebilmektedir.

İlaç tedavisinin yanı sıra kişiye özel olarak uygulanan tedavi seçenekleri de bulunmaktadır. PRP uygulamaları, fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri bu seçenekler arasındadır. Özellikle PRP yöntemi ile fibromiyalji hastalığında asıl sebep olan fibrozitleri (ağrılı kas düğümleri) yok etmek etkili ve kolay bir yöntemdir. Ozon tedavi ve nörolterapi gibi tedavi yöntemleri de tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.