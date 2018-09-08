Zatürre belirtileri ve tedavisi: Zatürre neden olur?

Zatürre çok dikkat çeken hastalıklardan biri. Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik bir hastalığa sahip olanlarda (böbrek, şeker, kalp hastalığı gibi), sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülen zatürre nedir?

Akciğer enfeksiyonu olarak bilinen zatürreye, bakteri, virüs ve nadiren parazitler neden oluyor. Hastada solunum yetersizliğine de sebep olan zatürre ölümcül olabilir. Peki zatürre (Pnömoni) nedir? Zatürrenin nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gereken her şey haberimizde…

ZATÜRRE BELİRTİLERİ

Pnömoni semptomları yaşamı tehdit edici olabilir. Zatürrenin en yaygın belirtileri arasında şunlar olabilir:

– Balgamla birlikte iyileşmeyen veya kötüleşen öksürük.

– Ateş, terleme ve titreme

– Nefes darlığı

– Göğüs ağrısı

Diğer belirtiler, enfeksiyonun nedenine ve ciddiyetine, ayrıca bireyin yaşına ve genel sağlığına göre değişebilir.

– Viral pnömoni, hırıltı gibi grip benzeri semptomlarla başlayabilir. 12-36 saat sonra yüksek ateş oluşabilir.

ZATÜRRE NEDİR?

Zatürre (Pnömoni), bir veya her iki akciğerde bir enfeksiyondur. Bakteriler, virüsler veya mantarlardan kaynaklanabilir. Bakteriyel pnömoni erişkinlerde en sık görülen tiptir.

Pnömoni, alveol olarak adlandırılan akciğerlerindeki hava keselerinde iltihaplanmaya neden olur. Alveol, sıvı ya da irinle doludur, nefes almayı zorlaştırır.

ZATÜRRE NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Fiziksel muayene sırasında doktor stetoskopla hastanın akciğerlerini dinler. Zatürreden şüphelenirse önce akciğerleri yakından görebilmek için göğüs röntgeni isteyecektir.

Akciğer röntgeni durumun zatürre olup olmadığı konusunda doktora yeterli bilgiyi verebilir. Ancak doktorunuz bağışıklık sisteminin durumunu, kandaki oksijen miktarını, solunum yollarının durumu görmek için ekstra testler isteyebilir.

Tam Kan Sayımı: Beyaz kan hücresi sayısı kontrol edilir.

CT Taraması: Akciğerlerin fonksiyonunu görebilmek için yapılan göğüs taraması.

Salya Testi: Belirtilere neden olan organizmaların incelenmesi için kullanılır.

Plevral Sıvı Kültürü: Akciğerlerde sıvı toplandığında yapılır.

Oksimetri: Oksimetre adı verilen bir cihaz aracılığıyla kandaki oksijen miktarı ölçülür.

Bronkoskopi: Üst solunum yollarının özel bir aletle incelenmesi.