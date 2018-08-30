‘Zeytinyağı, cinsel performansı artırıyor’

Yunanistan'da yapılan bir araştırma, zeytinyağının cinsel performansı artırıcı ilaçlardan daha fazla bir etkisinin olabileceğini ortaya koydu. 600 erkekle yapılan bu araştırmada, tüketilmesi gereken zeytinyağı oranı da sunuluyor.

Atina Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, zeytinyağı ve zeytin tüketen erkeklerde kalpteki kan akışının güçlenerek cinsel iktidarsızlığın azaldığını ortaya koydu. 600 erkeğin katıldığı araştırmada, günde en az 9 çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu kişilerde testosteron seviyeleri de, az zeytin tüketenlere göre yüzde 40 daha fazla.

İLAÇSIZ ÇÖZÜM

BBC Türkçe’nin haberine göre, araştırma ekibinin lideri Dr Christina Chrysohoou, “Bu, cinsel fonksiyon sorunları için ilaçsız bir çözüm. Cinsel gücü artıran ilaçların ise uzun vadeli bir çözüm değil; sadece cinsel kapasitede kısa süreli bir etki yaratıyor” diyor. Araştırmacılara göre zeytinyağı, diyabet ve obezite gibi riskleri de sınırlıyor.

Telegraph, araştırmayla ilgili 1990’larda Viagra’yı bulan ekipten Prof. Mike Wyllie’nin de görüşünü aldı.

“İLACA BAŞVURMA EĞİLİMİ YÜKSEK”

Mike Wyllie, rejim ve yaşam tarzındaki değişikliğin cinsel fonksiyonları da etkileyeceği yönündeki mesajın geçerli olduğunu söyledi.

Sertleşme bozukluklarının yaklaşık yüzde 80’inin kalp damar sağlığıyla ilintili olduğunu vurgulayan Wyllie, erkeklerin bu mesajı alacağındansa emin değil.

Wyllie “Ne yazık ki toplumda halen ilaca başvurma eğilimi baskın çıkıyor. İnsanlar yaşam tarzlarını değiştirmeye yanaşmıyor” diyor.

DAMAR TIKANIKLIĞININ İLK İŞARETİ…

İngiliz Kalp Vakfı’ndan Julie Ward da, araştırma sonuçlarını destekliyor.

“Penisteki kan damarlarının çok dar olması nedeniyle, erekte olma ya da ereksiyonu sürdürme gibi sıkıntılar, damar tıkanıklığının ilk işaretleri olabiliyor” diyen Ward şöyle devam ediyor:

“Damarların incelmesi kalp krizi ve felç riskini de artırıyor. Cinsel sağlık için damar tıkanıklığı ve diyabet gibi unsurların da erkenden araştırılması ve tedavi edilmesi gerekli.”