Zika virüsü kadınlarda düşük riskini önemli ölçüde artırıyor

Zika virüsünün sanılandan daha büyük düşük tehdidi oluşturduğu bildirildi. Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Zika virüsü taşıdığının farkında olmayan çok sayıda kadın 'düşük' riskiyle karşı karşıya.

Aralarında California Ulusal Primat Araştırma Merkezinin bulunduğu birkaç enstitü tarafından yürütülen çalışmada, gebeliğin ilk evresinde Zika bulaşan primatların yüzde 26’sının yok denecek kadar az enfeksiyon belirtisi göstermesine rağmen düşük yaptığı gözlendi.

Araştırma ekibinden Koen Van Rompay, Zika bulaşan gebe maymunlarda görülen bu düşük oranlarının, virüse maruz kalmayanlardan 4 kat fazla olduğunu belirtti.

Daha önce Zika virüsünün belirtilerini gösteren kadınlarda düşük oranlarına ilişkin araştırmalar yapılmıştı. Bunlardan birinde, Zika bulaştığı bilinen kadınların yüzde 5’inin gebeliği tamamlayamadığı bulgusu elde edilmişti.

Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947’de Uganda’nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen virüs, Mayıs 2015’te Brezilya’da tekrar ortaya çıkmıştı.

Zika virüsünün hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nöro-gelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

AA